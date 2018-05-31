Черышев: «С Турцией постараемся сыграть лучше»

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился наблюдениями от товарищеского матча с Австрией, в котором национальная команда уступила со счетом 0:1.

«Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну.

Нагрузки есть, но мы были готовы хорошо сыграть. Не получилось где-то и персонально, и в командных действиях. Постараемся лучше сыграть с Турцией», – сказал Черышев.

Матч Россия – Турция состоится 5 июня в Москве.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия