Хапов: «Гилерме мог помочь сборной России»

Тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов уверен, что голкипер команды Маринато Гилерме мог бы пригодится сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018.

«Путь к чемпионству был очень тяжелым. Ребята большие молодцы – выложились по полной программе. «Локомотив» провел великолепный сезон, и хочется поблагодарить каждого, кто причастен к этому успеху.

Сидя на тренерской лавочке, переживаешь, наверное, сильнее. Когда ты на поле, у тебя есть определенные задачи, которые нужно решать, и думаешь ты только об игре. Поэтому лично для меня стать чемпионом в качестве тренера было намного сложнее, нежели в роли действующего футболиста.

Гилерме очень стабильно провел прошедший сезон, часто выручал «Локомотив». Он бы мог помочь сборной России», – считает Хапов.

Гилерме не попал в основной состав команды, оставшись среди резервных игроков.