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Товарищеский матч. Месси оформил хет-трик в матче с Гаити

30 мая 2018, 06:05
7

Состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Аргентины и Гаити. Игра закончилась со счетом 4:0.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси записал на свой счет хет-трик в это встрече. Еще один гол забил Серхио Агуэро.

Товарищеский матч

Аргентина – Гаити – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси, 17; 2:0 – Месси, 58; 3:0 – Месси, 66; 4:0 – Агуэро, 69.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Гаити Месси Лионель Агуэро Серхио
Комментарии (7)
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Mazzola
1527654298
Очередное "исторически-феноменальное" достижение "инопланетянина".
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Шумаххер
1527662151
Кошмар для Гаити
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Lev Aleks
1527662865
Моя бабуля может отгрузить Гаити, что уж тут говорить о Месси)))
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DeStar
1527675602
Как там говорят обычно ,ко -ко -ко роналд, а не, месси , умеет только забивать всяким боливиям гатиит и перу, ко-ко -ко
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Патронташ
1527679079
Месси практически в одиночку вывел Аргентину в финал на прошлом мундиале. В этом году вывел ее в в финальную часть...Забил дежурных 3 гола Гаити и сразу налетели "поклонники" его таланта пытаясь даже это офоршмачить. пы.сы. Если б Месси не забил Гаити понятно какую бы вы "песню" пели.Результат Леонеля в этом матче для вас вторичен. Главное пукнуть в его сторону из-под лавки. Однако тут как в поговорке.Собака лает,а караван идет.
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кузнецов артем
1527684841
Странное тренерское решение держать Месси с первых минут против Гаити да еще и весь матч...
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zigbert
1527753062
Гаити не относится к сильным сборным, но что бы заговорили об аргентинцах ,если бы они проиграли этой команде или сыграли с ней вничью?
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