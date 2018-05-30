Товарищеский матч. Месси оформил хет-трик в матче с Гаити

Состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Аргентины и Гаити. Игра закончилась со счетом 4:0.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси записал на свой счет хет-трик в это встрече. Еще один гол забил Серхио Агуэро.

Товарищеский матч

Аргентина – Гаити – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси, 17; 2:0 – Месси, 58; 3:0 – Месси, 66; 4:0 – Агуэро, 69.

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