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  • Гончаренко: «Головин готов играть в Европе. Он полностью соответствует топовому уровню»

Гончаренко: «Головин готов играть в Европе. Он полностью соответствует топовому уровню»

30 мая 2018, 01:40
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил уровень игры полузащитника Александра Головина. Специалист уверен, что 21-летний россиянин готов к переходу в европейский топ-клуб.

«У Головина абсолютно правильный подход – он вообще не заморачивается на тему перехода в другой клуб. Саша просто любит футбол, любит тренироваться. Он хочет выходить в каждом матче, быть лучшим и проявить себя. Но было важно, чтобы в последних играх он не пробовал прыгнуть выше головы. Если молодые начинают думать, что сейчас смогут «выпрыгнуть из штанов», то появляются проблемы. Ребята должны плавно подниматься.

Да, Головин готов играть в Европе. Два года назад Леонида Слуцкого очень критиковали за приглашение Головина на чемпионат Европы, но я вживую видел тренировки многих команд – «Вильярреала», «Боруссии» — мне есть с чем сравнить. И физически, и тактически, и ментально Головин полностью соответствует топовому уровню. Но надо понимать, что это взгляд с нашей стороны. Конкуренция в топ-клубах очень высокая. Ему надо будет сделать еще шаг, чтобы выиграть эту конкуренцию. Это будет не так просто», — сказал Гончаренко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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Мары
1527637429
Не могу не согласиться. Гончаренко прав.
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Ricco76""
1527656225
Головин- без преувеличения самый перспективный игрок России
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каа
1527659242
Согласен со всем ...кроме слова " полностью" ...- Головину еще есть куда расти в плане сдержанности, хладнокровия...техники... Но абсолютно согласен что ему пора в топ клуб...где будет на кого равняться...
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OfaZavr
1527666998
еще есть в чем прибавлять Александру, желаю ему раскрыться на полную, но в Европе уже сейчас можно попробовать, хотя есть опасения что еще не совсем готов к такому шагу.
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yorgenbarenz
1527671899
Рано ему.Пусть отыграет предстоящие товарняки и три -четыре на ЧМ. Там всё и прояснится.
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zigbert
1527752410
С Гончаренко здесь можно согласиться.
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