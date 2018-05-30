Гончаренко: «Головин готов играть в Европе. Он полностью соответствует топовому уровню»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил уровень игры полузащитника Александра Головина. Специалист уверен, что 21-летний россиянин готов к переходу в европейский топ-клуб.

«У Головина абсолютно правильный подход – он вообще не заморачивается на тему перехода в другой клуб. Саша просто любит футбол, любит тренироваться. Он хочет выходить в каждом матче, быть лучшим и проявить себя. Но было важно, чтобы в последних играх он не пробовал прыгнуть выше головы. Если молодые начинают думать, что сейчас смогут «выпрыгнуть из штанов», то появляются проблемы. Ребята должны плавно подниматься.

Да, Головин готов играть в Европе. Два года назад Леонида Слуцкого очень критиковали за приглашение Головина на чемпионат Европы, но я вживую видел тренировки многих команд – «Вильярреала», «Боруссии» — мне есть с чем сравнить. И физически, и тактически, и ментально Головин полностью соответствует топовому уровню. Но надо понимать, что это взгляд с нашей стороны. Конкуренция в топ-клубах очень высокая. Ему надо будет сделать еще шаг, чтобы выиграть эту конкуренцию. Это будет не так просто», — сказал Гончаренко.