Джанаев: «Бердыев вернет «Рубин» на лидирующие позиции»

Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев поделился ожиданиями от дальнейшей работы в команде главного тренера Курбана Бердыева, при котором клуб дважды становился чемпионом страны и выступал в Лиги чемпионов.

«Ждал, что мы выступим в прошлом сезоне лучше. Но нельзя не учитывать проблемы, которые были в клубе, когда мы только пришли. Очень многое нужно было менять. Собрался новый состав, к концу первой половины сезона начали перестраивать игру – на больший контроль мяча. Все это требует времени.

Бекиевич нам говорил: «Нужно терпение. Даже Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити» выстраивал командную игру год. И это с такими звездами в составе». Так что все будет хорошо. Уровень тренерского штаба топовый. Увидите, Бердыев вернет «Рубин» на прежние позиции», – сказал игрок.

Волжане в минувшем сезоне стали в РФПЛ десятыми.