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Джанаев: «Бердыев вернет «Рубин» на лидирующие позиции»

29 мая 2018, 22:55
11

Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев поделился ожиданиями от дальнейшей работы в команде главного тренера Курбана Бердыева, при котором клуб дважды становился чемпионом страны и выступал в Лиги чемпионов.

«Ждал, что мы выступим в прошлом сезоне лучше. Но нельзя не учитывать проблемы, которые были в клубе, когда мы только пришли. Очень многое нужно было менять. Собрался новый состав, к концу первой половины сезона начали перестраивать игру – на больший контроль мяча. Все это требует времени.

Бекиевич нам говорил: «Нужно терпение. Даже Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити» выстраивал командную игру год. И это с такими звездами в составе». Так что все будет хорошо. Уровень тренерского штаба топовый. Увидите, Бердыев вернет «Рубин» на прежние позиции», – сказал игрок.

Волжане в минувшем сезоне стали в РФПЛ десятыми.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Джанаев Сослан Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Catastrofa
1527629615
Будем посмотреть !
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Almazovich
1527630198
Успехов Бердыеву! Успехов Рубину!
Ответить
арейская
1527632018
Очень надеюсь на это
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Мары
1527637686
Абсолютно уверен, что так и будет. Бердыеву нужно только не много времени, а уж игру, он точно поставит.
Ответить
OfaZavr
1527665723
ну дай Бог чтобы получилось у Бердыева, очень привлекателен был его Рубин чемпионской версии.
Ответить
amazonaws
1527667766
Для Рубина этот год будет определяющим! Надо усиливать состав и хорошо тренировать. В Ростове дела пошли хорошо, а в Рубине идут ТУГО!!! Игроки Рубина слабо воспринимают тренерскую концепцию Бердыева. Вот и не может Рубин из-за этого подняться выше в турнирной таблице! Но мы желаем Бердыеву успешной работы. Надо ЗАСТАВИТЬ игроков МЫСЛИТЬ на поле футбольными категориями, а без этого улучшения игры НЕ БУДЕТ!!!
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rubinovyi2
1527667815
Ждем и верим!
Ответить
MaxRnD
1527696453
А кто-то сомневается ?
Ответить
zigbert
1527749533
Будем надеяться.
Ответить
Рубинище
1527758742
Сослану отдохнуть,набраться мудрости вратарской- первый номер у нас суперский..Ждём конечно побед, и верим . удачи нам
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