Джанаев: «Когда был в «Ростове», меня приглашали в клуб Бундеслиги»

Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев рассказал, что, будучи вратарем «Ростова», он мог переехать в чемпионат Германии, но предпочел не менять обстановку.

«Когда был в «Ростове», звонили агенты, предлагали команды из второго десятка чемпионата Германии и турецкую лигу. Но до конкретики не доходило, а это важно. Например, Вову звали конкретно первым номером, его хотел тренер.

Ехать куда-то в новую обстановку – риск, нужно взвешивать все нюансы. Многие хотели уехать, но не каждый смог. Не скажу, что я о чем-то жалею. И в «Ростове», где у нас был отличный коллектив, и сейчас меня все устраивает, никуда не рвусь», – сказал игрок.

Высшее достижение в карьере Джанаева – два вторых места в РФПЛ.