Мбаппе: «Матч с Ирландией дает Франции определенные надежды»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что победа в товарищеском матче над Ирландией придала его команде уверенность перед стартом на чемпионате мира-2018.

«Любая победа придает команде уверенность, но сегодня даже больше, чем обычно. Матч с Ирландией дает нам определенные надежды, но мы не должны останавливаться на достигнутом.

Сборная Франции показала хорошую игру, которую нужно будет воспроизвести в будущем. Постараемся продолжить этот победный путь и будем работать над этим.

У нас есть еще в чем прибавить. Нужно отработать все мельчайшие детали, потому что успех на чемпионатах мира строится на это. Вы не можете позволить себе не иметь козыря в рукаве», – цитирует слова Мбаппе L'Equipe.

Товарищеский матч сборных Франции и Ирландии завершился со счетом 2:0.