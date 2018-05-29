 «Атлетико» поднимет зарплату и отступные за Облака до 200 миллионов

В планы руководства «Атлетико» не входит продажа вратаря команды Яна Облака. Ранее в его услугах проявляли заинтересованность «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Для сохранения своего первого номера мадридцы готовы значительно повысить зарплату словенцу и увеличить его отступные в контракте до 200 миллионов евро. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года, в нем прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.

В прошедшем сезоне Облак был признан лучшим голкипером испанской Примеры третий раз подряд.