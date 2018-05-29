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  • Жирков: «Ссора Денисова и Черчесова? Все должен решать тренер»

Жирков: «Ссора Денисова и Черчесова? Все должен решать тренер»

29 мая 2018, 01:52
8

Защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о конфликте главного тренера сборной Станислава Черчесова с хавбеком «Локомотива» Игорем Денисовым во времена работы в «Динамо».

– Вы слышали своими ушами широко обсуждаемую ныне перепалку между Черчесовым и Игорем Денисовым? Ваше мнение о ней?

– Когда в раздевалке происходят такие вещи, стараюсь уйти в душевую или еще куда-то. Там в тот момент и был. Но немножко, конечно, зацепил.

– Душ в той ситуации мог оказаться не лучшим местом, где можно было скрыться.

– (смеется) Да. А если серьезно, плохо, когда в команде происходят такие вещи. Недавно, после матча «Локомотив» – «Зенит», вместе с Игорем Смольниковым посидели с Леонидом Слуцким. Задали ему вопрос, как он видит отношения в команде. Послушал – и понял, что действительно все должен решать тренер. Потому что с него спрашивают за результат. Если Черчесов в той ситуации решил ставить не Юсупова, а другого – это надо было принять. Хотя Артур – хороший игрок.

Наверное, Гарик погорячился. Возможно, это было связано с тем, что мы играли с «Зенитом», и для него матч имел особое значение. Но дело футболиста – играть. А решать какие-то политические вопросы в клубе – это дело вышестоящих клубных структур.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Локомотив Динамо Россия Денисов Игорь Жирков Юрий Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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омск55
1527554673
Жирков: «Ссора Денисова и Черчесова? Все должен решать тренер» По другому сказать не мог а то усач выгонит со сборной
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афоня72
1527559028
Очень здраво и очень трезво!
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FanatSerj
1527574276
н вот мозг у человека есть и берега видит, в отличии....
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OfaZavr
1527577708
Денисов и не указывал ничего Черчесову, пусть тренер и принимает окончательное решение но мнение капитана выслушать надо. тем более он же не оскорблял и не орал, просто спросил, почему бы и не ответить, у нормальных тренеров давно такая практика есть что многие могут высказать свое мнение а он уж сам решит как поступать.
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zigbert
1527580835
Может все еще уладится? Время до ЧМ еще есть.
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