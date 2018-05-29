Президент «Лиона»: «Фекир в «Ливерпуле»? Вероятно, мы узнаем больше после ЧМ»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Набиля Фекира в «Ливерпуль».

«Мы попробуем войти в положение наших игроков. Будем слушать их внимательно. Вероятно, мы узнаем больше после ЧМ, но сейчас Фекир в «Лионе», и мы горды им.

Я не встречался с представителями «Ливерпуля». Мы не торопимся. Если Набиль захочет остаться с нами для игры в Лиге чемпионов, мы будем рады», – сказал Олас.

Фекир: «Я не близок к переходу в «Ливерпуль». Переговоры ведутся с несколькими клубами»