Футболисты «Спартака» рассказали, что их раздражает в Реброве

Футболисты «Спартака» высказали мнение о голкипере команды Артеме Реброве. Игроки красно-белых ответили на вопрос, что во вратаре вызывает у них раздражение.

Александр Селихов: «Ничего не раздражает. Артем – славный мужчина, который все время за команду, всегда поддерживает».

Луис Адриано: «Артем – добрый, приятный, вежливый человек. У нас отличные отношения, мы друзья. И в игре он – профессионал».

Джано: «Раздражает? Ничего пока. Пока».

Квинси Промес: «Он – пример для многих спартаковских игроков, с ним мы выиграли чемпионат. Я в «Спартаке» уже четыре сезона и за это время у нас было много хороших моментов. Очень уважаю Артема и желаю ему всего наилучшего».

Александр Самедов: «Раздражает, что Артем всегда вроде бы такой чересчур правильный. Я ему это, кстати, всегда в лицо говорю: «Ты такой хороший для всех, такой правильный. Всегда делаешь все по совести». Это раздражает, но мне кажется, что внутри он не такой».

Георгий Джикия: «Он идеальный человек, честно вам говорю».

Андрей Ещенко: «Я его дедом называю. Мне все нравится, он воспринимает мои шутки довольно хорошо».