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  • Футболисты «Спартака» рассказали, что их раздражает в Реброве

Футболисты «Спартака» рассказали, что их раздражает в Реброве

28 мая 2018, 12:59
17

Футболисты «Спартака» высказали мнение о голкипере команды Артеме Реброве. Игроки красно-белых ответили на вопрос, что во вратаре вызывает у них раздражение.

Александр Селихов: «Ничего не раздражает. Артем – славный мужчина, который все время за команду, всегда поддерживает».

Луис Адриано: «Артем – добрый, приятный, вежливый человек. У нас отличные отношения, мы друзья. И в игре он – профессионал».

Джано: «Раздражает? Ничего пока. Пока».

Квинси Промес: «Он – пример для многих спартаковских игроков, с ним мы выиграли чемпионат. Я в «Спартаке» уже четыре сезона и за это время у нас было много хороших моментов. Очень уважаю Артема и желаю ему всего наилучшего».

Александр Самедов: «Раздражает, что Артем всегда вроде бы такой чересчур правильный. Я ему это, кстати, всегда в лицо говорю: «Ты такой хороший для всех, такой правильный. Всегда делаешь все по совести». Это раздражает, но мне кажется, что внутри он не такой».

Георгий Джикия: «Он идеальный человек, честно вам говорю».

Андрей Ещенко: «Я его дедом называю. Мне все нравится, он воспринимает мои шутки довольно хорошо».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Ребров Артем Адриано Луис Джано Селихов Александр Промес Квинси
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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The_Enot
1527502133
Странный какой то вопрос, с чего он вдруг должен раздражать. Он же не Кариус)
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Боцман59rus
1527503775
бредятина.)))
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VVM1964
1527504101
Может бомбардиру пойти на каникулы , чем писать подобные статьи .
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каа
1527507748
Ау.... Редактор... Выдай авторам зарплату и отправь в отпуск... до ЧМ....а то котов напоминают... тех кому делать нечего...
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zigbert
1527512801
Отрицать о его роли в чемпионском сезоне, нельзя.
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mialkov
1527515642
Бред..., написано чтобы написать.
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dimazavr
1527517652
Редакция! Вы непорядочные люди! Вы задаёте идиотский вопрос и его же выносите в заголовок! Вы не имеете права это делать!
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Полная Канистра
1527522164
а давайте мы напишем что нас сильно раздражает про тех кто это пишет?????? у вас что там в головах жидкая томатная паста и ли сероводород
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OfaZavr
1527522269
у партнеров по команде ожидаемо сплошные положительные отзывы) так а теперь спросим у болельщиков чем раздражает их Ребров))
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Мары
1527524144
Тот случай когда заголовок не соответствует содержанию.
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