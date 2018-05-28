Марио Фернандес: «Начинаю говорить на русском языке получше»

Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал об уровне владения русским языком. Также игрок ЦСКА поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль».

«Многое понимаю и начинаю говорить получше. Когда не понимаю, то мне переводит Паулино Гранеро.

Что касается финала Лиги чемпионов, я ни за кого не болел. Просто смотрел и получал удовольствие. Травма Салаха? Мы профессионалы, и не оцениваем такие вещи. Я игрок, и это проблемы игрока», – сказал Фернандес.