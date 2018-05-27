Черчесов: «У Дзюбы и Дзагоев есть время, чтобы подтянуться к лучшим кондициям»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Алана Дзагоева к товарищескому матчу против сборной Австрии.

– Насколько много потеряли Дзюба и Дзагоев за те дни, что не тренировались?

– Понятно, нюансы есть. В субботу Дзюба, кстати, тоже всю работу провел. Алана мы процентов на 15 освободили, чтобы посмотреть, как все будет выглядеть. Что касается его, это повреждение, у Дзюбы – ангина и антибиотики. Это совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать.

– В каком объеме они смогут сыграть с австрийцами?

– Не могу сказать. До австрийцев еще достаточно времени, чтобы Дзюба и Дзагоев подтянулись к своим лучшим кондициям.

Россия сыграет с Австрией 30 мая.