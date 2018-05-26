Газинский: «Зенит» и «Спартак» хотели меня купить. Рад, что остался в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал об интересе к себе со стороны «Спартака» и «Зенита».

– В какой-то мере обилие разговоров о Глушакове связано с популярностью клуба, в котором он – капитан. Вас часто звали из «Краснодара» в Москву или Питер? Помню, писали, что и «Зенит» вами интересуется, и «Спартак». Но «быки» требовали за вас 8 миллионов евро, которые эти клубы платить оказались не готовы.

– И то, и другое действительно было. Причем первое предложение от «Зенита» поступило достаточно рано, когда провел в «Краснодаре» всего год или два. Тогда «быки» отказали сразу. Второе последовало еще через год. Я особо не вникал, мне просто сказали, что есть интерес. Клубы не договорились по деньгам.

А вариант со «Спартаком» был года два назад – и в том случае компромисса не нашли. Но я ни о чем не жалею. Рад, что остался в «Краснодаре». Только благодаря этой команде сейчас нахожусь здесь.

Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.