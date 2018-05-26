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  • Газинский: «Зенит» и «Спартак» хотели меня купить. Рад, что остался в «Краснодаре»

Газинский: «Зенит» и «Спартак» хотели меня купить. Рад, что остался в «Краснодаре»

26 мая 2018, 20:15
9

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал об интересе к себе со стороны «Спартака» и «Зенита».

– В какой-то мере обилие разговоров о Глушакове связано с популярностью клуба, в котором он – капитан. Вас часто звали из «Краснодара» в Москву или Питер? Помню, писали, что и «Зенит» вами интересуется, и «Спартак». Но «быки» требовали за вас 8 миллионов евро, которые эти клубы платить оказались не готовы.

– И то, и другое действительно было. Причем первое предложение от «Зенита» поступило достаточно рано, когда провел в «Краснодаре» всего год или два. Тогда «быки» отказали сразу. Второе последовало еще через год. Я особо не вникал, мне просто сказали, что есть интерес. Клубы не договорились по деньгам.

А вариант со «Спартаком» был года два назад – и в том случае компромисса не нашли. Но я ни о чем не жалею. Рад, что остался в «Краснодаре». Только благодаря этой команде сейчас нахожусь здесь.

Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Спартак Газинский Юрий
Комментарии (9)
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prezent2017
1527368450
Хотели, а потом подумали и передумали. Своего барахла выше крыши.
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Урия Гип
1527370916
Я тоже рад, что Зенит такое не купил.
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Мары
1527392031
Благодаря таким как Газинский, уровень футбола в Краснодаре на стабильно хорошем уровне.А это и интерес и конкуренция.
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омск55
1527397175
Ты кто супер игрок
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Полная Канистра
1527406188
ну тут и так всё понятно не захотели переплачивать так как не стоит он тех денег обыкновенный средний по футбольным меркам футболист
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OfaZavr
1527407711
ну раз сделка не состоялась значит и интерес был поверхностный, да и переплачивать не хотели, таких историй у многих футболистов полно.
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Blossiya
1527408983
Будет глава в мемуарах, а то и целая книга "Как я не перешел в Спартак". Иначе, боюсь, читателей своим авторством и не заманишь)))
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zigbert
1527426222
Интерес был но не настолько высокий.
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vashinin
1527434978
Причем оба сразу и навсегда. Так бы и играл то за зенит, то за Спартак))
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