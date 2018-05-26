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  • Каррера: «Хочу вернуть «Спартаку» величие 90-х, когда он всегда побеждал в чемпионате и шумел в Европе»

Каррера: «Хочу вернуть «Спартаку» величие 90-х, когда он всегда побеждал в чемпионате и шумел в Европе»

26 мая 2018, 17:13
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что отлично чувствует себя в России, а также заявил, что хочет вернуть красно-белым былую славу.

«Ностальгия по Италии? Ее нет. Я очень хорошо чувствую себя здесь, в Москве. Ко мне замечательное отношение со стороны клуба и болельщиков.

Мы стараемся построить что-то важное на долгие годы. Хотим вернуть «Спартаку» былое величие 90-х, когда команда всегда побеждала в чемпионате России и шумела в Европе», – сказал Каррера в интервью Calcionapoli24.

Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первый же сезон привел команду к завоевания чемпионского титула впервые с 2001 года. По итогам минувшей кампании красно-белые завоевали бронзовые медали РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Добрый Бобер
1527344792
Давай, мужик, жги!
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Ilya Lapsin
1527345716
Каррера Молодец, у него все получится.
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prtcs
1527345962
Ты, что, с дуба свалился?...
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Полная Канистра
1527346776
хороший почин и огромное желание работать в клубе Дай вам бог здоровья и удачи Массимо!!!!!!!!!
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омск55
1527346926
он походу обкурился
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prezent2017
1527348328
Да он и в прошлом сезоне отшумел 0-7. А еще было 1-18 по голам. Есть куда стремиться.
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Мары
1527349742
И в принципе слова Карреры с делом не расходятся. Линия нападения лучшая в чемпионате. Средняя линия одна из лучших. Вратарскую вот только укрепить надо, если Селихов играть не может. Да оборону наладить. Так что всё в его руках.
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OfaZavr
1527350789
ну дай Бог, ждем и верим, удачи Массимо у нас вместе все получиться!
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O-Z
1527352078
Балабол
Ответить
zigbert
1527422159
Мы на тебя надеемся Массимо. Удачи тебе в Спартаке.
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