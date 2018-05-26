Каррера: «Хочу вернуть «Спартаку» величие 90-х, когда он всегда побеждал в чемпионате и шумел в Европе»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что отлично чувствует себя в России, а также заявил, что хочет вернуть красно-белым былую славу.

«Ностальгия по Италии? Ее нет. Я очень хорошо чувствую себя здесь, в Москве. Ко мне замечательное отношение со стороны клуба и болельщиков.

Мы стараемся построить что-то важное на долгие годы. Хотим вернуть «Спартаку» былое величие 90-х, когда команда всегда побеждала в чемпионате России и шумела в Европе», – сказал Каррера в интервью Calcionapoli24.

Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первый же сезон привел команду к завоевания чемпионского титула впервые с 2001 года. По итогам минувшей кампании красно-белые завоевали бронзовые медали РФПЛ.