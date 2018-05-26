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  • Все футболисты сборной России сегодня пройдут допинг-контроль

Все футболисты сборной России сегодня пройдут допинг-контроль

26 мая 2018, 14:29
8

Все футболисты сборной России после сегодняшней тренировки пройдут допинг-контроль, который проведут инспекторы ФИФА, прибывшие на сбор национальной команды в Австрии.

С 20 мая россияне проводят подготовку к чемпионату мира-2018 в Нойштифте. 30 числа команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищескую встречу с Австрией, а 31 мая вылетит в Москву, где на базе в Новогорске продолжат готовиться к домашнему мундиалю. 5 июня в столице сборная России сыграет против Турции.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками российской команды на групповом этапе станут Саудовская Аравия (14 июня, Москва, «Лужники»), Египет (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (8)
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dinar7777dinar
1527335135
блин ну я конечно понимаю что на самом деле атлеты жрали допинг килограмами но пилять если эти наша сборная россии кучка кривоногих индейцев принимает допинг никогда не поверю ! если они под допингом ни черта не могут то значит они без допинга до поля не дойдут )))))
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war20071
1527335780
та это еще не раз будут их проверять.главное чтоб царапину где то на бирке не сделали
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insider_retro
1527336248
Сегодня отмучится с допинг-контролем, а завтра - гуляй рванина!!..))
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upiter622
1527337575
Надеюсь не обнаружат жидкость тормозную!
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Lester84
1527340809
Интересно, кроме шампанского и кальянов что-нибудь обнаружат?
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zigbert
1527415173
Главное без положительных проб.
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