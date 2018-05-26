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    Все футболисты сборной России сегодня пройдут допинг-контроль

    Все футболисты сборной России после сегодняшней тренировки пройдут допинг-контроль, который проведут инспекторы ФИФА, прибывшие на сбор национальной команды в Австрии.

    С 20 мая россияне проводят подготовку к чемпионату мира-2018 в Нойштифте. 30 числа команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищескую встречу с Австрией, а 31 мая вылетит в Москву, где на базе в Новогорске продолжат готовиться к домашнему мундиалю. 5 июня в столице сборная России сыграет против Турции.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками российской команды на групповом этапе станут Саудовская Аравия (14 июня, Москва, «Лужники»), Египет (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).

    Источник: РФС

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    26.05.2018 14:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:59

      Главное без положительных проб.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 мая 2018, 16:20

      Интересно, кроме шампанского и кальянов что-нибудь обнаружат?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert > Lester84 27 мая 2018, 12:57

      Там шнапсом они еще балуются.

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 26 мая 2018, 15:26

      Надеюсь не обнаружат жидкость тормозную!

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 26 мая 2018, 15:04

      Сегодня отмучится с допинг-контролем, а завтра - гуляй рванина!!..))

      5
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      Рейтинг: +80

      war20071 26 мая 2018, 14:56

      та это еще не раз будут их проверять.главное чтоб царапину где то на бирке не сделали

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > war20071 27 мая 2018, 15:44

      членом, или чего там у них хз))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 мая 2018, 14:45

      блин ну я конечно понимаю что на самом деле атлеты жрали допинг килограмами но пилять если эти наша сборная россии кучка кривоногих индейцев принимает допинг никогда не поверю ! если они под допингом ни черта не могут то значит они без допинга до поля не дойдут )))))

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