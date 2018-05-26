Все футболисты сборной России сегодня пройдут допинг-контроль

Все футболисты сборной России после сегодняшней тренировки пройдут допинг-контроль, который проведут инспекторы ФИФА, прибывшие на сбор национальной команды в Австрии.

С 20 мая россияне проводят подготовку к чемпионату мира-2018 в Нойштифте. 30 числа команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищескую встречу с Австрией, а 31 мая вылетит в Москву, где на базе в Новогорске продолжат готовиться к домашнему мундиалю. 5 июня в столице сборная России сыграет против Турции.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками российской команды на групповом этапе станут Саудовская Аравия (14 июня, Москва, «Лужники»), Египет (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).