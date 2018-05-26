Рауш: «Если бы был выбор – играть за Германию или за Россию – выбрал бы Россию»

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему принял решение выступать за сборную России. На молодежном уровне футболист выступал за команды Германии.

— Что отвечаете тем, кто считает, что вы не из России?

— Что я из России (смеется). Я ведь, правда, всегда считал себя русским. И если бы был выбор — играть за Германию или за Россию — сказал бы, что хочу играть за Россию. Потому что я здесь родился. Объясняю людям, что нет ничего плохого в том, что я прожил всю жизнь с родителями в Германии…

— Кто-то считает, что в этом есть что-то плохое?

— Нет, просто иногда слышишь: «Вот, немец приехал». Тогда и объясняю, что к чему.

— Когда Черчесов попросил не общаться в сборной на немецком, трудно было?

— Это было логично. Но я еще не очень хорошо понимал и говорил, во всяком случае не так, как на немецком. Неудобства, разумеется, были, но я старался много слушать, что говорят кругом, и говорил сам, даже если делал много ошибок.