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  • Рауш: «Если бы был выбор – играть за Германию или за Россию – выбрал бы Россию»

Рауш: «Если бы был выбор – играть за Германию или за Россию – выбрал бы Россию»

26 мая 2018, 00:14
14

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему принял решение выступать за сборную России. На молодежном уровне футболист выступал за команды Германии.

— Что отвечаете тем, кто считает, что вы не из России?

— Что я из России (смеется). Я ведь, правда, всегда считал себя русским. И если бы был выбор — играть за Германию или за Россию — сказал бы, что хочу играть за Россию. Потому что я здесь родился. Объясняю людям, что нет ничего плохого в том, что я прожил всю жизнь с родителями в Германии…

— Кто-то считает, что в этом есть что-то плохое?

— Нет, просто иногда слышишь: «Вот, немец приехал». Тогда и объясняю, что к чему.

— Когда Черчесов попросил не общаться в сборной на немецком, трудно было?

— Это было логично. Но я еще не очень хорошо понимал и говорил, во всяком случае не так, как на немецком. Неудобства, разумеется, были, но я старался много слушать, что говорят кругом, и говорил сам, даже если делал много ошибок.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Динамо Рауш Константин
Комментарии (14)
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VikNMar
1527283763
В Германии ты даже в сотую по силе сборную не попал бы .... да и российской тебе делать нечего .....
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Axe111
1527286891
Пфф какой выбор.Где ты,а где сборная Германии
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арейская
1527290220
Я к Раушу отношусь..., ну, никак, не плохо, и не хорошо, так как не заявил ещё себя так ярко, чтобы фанфары загремели, а что касается сборной, так не пригласили его в сборную Германии, пришлось выбрать матушку Россию, но всё-таки надеюсь польза от этого будет, я вообще настроена на позитив
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Бухбух
1527302337
Если бы играл за Германию, сказал бы с точностью до наоборот
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kykyi
1527306843
Но выбора нет.
Ответить
BigFanFCRV
1527311727
Игрок гавно. Страна гавно
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серега кашин
1527317977
просто германия никогда не светила с его уровнем игры
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Антибиотик111
1527322197
Звездун
Ответить
OfaZavr
1527324776
ничего другого и не остается ему говорить, потому что от сборной Германии интереса к его персоне никогда не было.
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zigbert
1527405428
Бросил бы все и побежал бы в сборную Германии, если бы его туда пригласили.
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