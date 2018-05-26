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    Рауш: «Если бы был выбор – играть за Германию или за Россию – выбрал бы Россию»

    Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему принял решение выступать за сборную России. На молодежном уровне футболист выступал за команды Германии.

    — Что отвечаете тем, кто считает, что вы не из России?

    — Что я из России (смеется). Я ведь, правда, всегда считал себя русским. И если бы был выбор — играть за Германию или за Россию — сказал бы, что хочу играть за Россию. Потому что я здесь родился. Объясняю людям, что нет ничего плохого в том, что я прожил всю жизнь с родителями в Германии…

    — Кто-то считает, что в этом есть что-то плохое?

    — Нет, просто иногда слышишь: «Вот, немец приехал». Тогда и объясняю, что к чему.

    — Когда Черчесов попросил не общаться в сборной на немецком, трудно было?

    — Это было логично. Но я еще не очень хорошо понимал и говорил, во всяком случае не так, как на немецком. Неудобства, разумеется, были, но я старался много слушать, что говорят кругом, и говорил сам, даже если делал много ошибок.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.05.2018 00:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 10:17

      Бросил бы все и побежал бы в сборную Германии, если бы его туда пригласили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 11:52

      ничего другого и не остается ему говорить, потому что от сборной Германии интереса к его персоне никогда не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 26 мая 2018, 11:09

      Звездун

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 мая 2018, 09:59

      просто германия никогда не светила с его уровнем игры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 26 мая 2018, 08:15

      Игрок гавно. Страна гавно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 26 мая 2018, 06:54

      любой так ответил бы... иначе глоры заклюют.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 мая 2018, 06:54

      Но выбора нет.

      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 мая 2018, 05:38

      Если бы играл за Германию, сказал бы с точностью до наоборот

      3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 мая 2018, 05:22

      Если-бы в Россию не пригласили-бы и выбора тоже небыло-бы.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Ще Гевара 26 мая 2018, 06:34

      Был-бы! Если-бы Кёльн двигался в нужном ему направлении.Но....

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2018, 02:17

      Я к Раушу отношусь..., ну, никак, не плохо, и не хорошо, так как не заявил ещё себя так ярко, чтобы фанфары загремели, а что касается сборной, так не пригласили его в сборную Германии, пришлось выбрать матушку Россию, но всё-таки надеюсь польза от этого будет, я вообще настроена на позитив

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