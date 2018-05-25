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    «Краснодар» хочет продать Андрея Ивана за 1,5 миллиона

    Нападающий «Краснодара» Андрей Иван может этим летом покинуть команду, сообщает Sport.ro. В российском клубе недовольны игрой футболиста в прошедшем сезоне.

    Румын перешел в стан «быков» прошлым летом из «Университати». Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

    21-летний футболист провел за сезон лишь шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Последний раз Иван появлялся на поле 30 апреля в 28-м туре РФПЛ, выйдя на замену. Ни разу румынский легионер не начинал матч в старте. В общей сложности нападающий провел на поле 25 минут в этом сезоне.

    «Краснодар» рассматривает варианты как с арендой Ивана, так и с прямой продажей. Сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 25 мая 2018, 12:21

      4 млн??? Была инфа, что 400 тыщ по моему отдали.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 25 мая 2018, 07:17

      Неудачная покупка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 06:21

      Игнатьев с Синицыным подозрительно поглядывают друг на друга...

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