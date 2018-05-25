«Краснодар» хочет продать Андрея Ивана за 1,5 миллиона

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван может этим летом покинуть команду, сообщает Sport.ro. В российском клубе недовольны игрой футболиста в прошедшем сезоне.

Румын перешел в стан «быков» прошлым летом из «Университати». Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

21-летний футболист провел за сезон лишь шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Последний раз Иван появлялся на поле 30 апреля в 28-м туре РФПЛ, выйдя на замену. Ни разу румынский легионер не начинал матч в старте. В общей сложности нападающий провел на поле 25 минут в этом сезоне.

«Краснодар» рассматривает варианты как с арендой Ивана, так и с прямой продажей. Сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро.