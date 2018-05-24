Ромащенко: «Головин в свой 21 год еще стесняется. Ему нужно осознать свою силу»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил о фигуре полузащитника команды Александра Головина. Специалист считает, что армеец стеснителен.

– Согласитесь с тем, что Головин за последний год вышел на совершенно новый уровень, и на него теперь должна быть сделана ставка?

– Соглашусь. Он обладает качествами, которые должны ему помочь стать лидером. В 21 год он еще немного стесняется своего нового статуса. Ему только нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще, чем он это делает.