Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ромащенко: «Головин в свой 21 год еще стесняется. Ему нужно осознать свою силу»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил о фигуре полузащитника команды Александра Головина. Специалист считает, что армеец стеснителен.

    – Согласитесь с тем, что Головин за последний год вышел на совершенно новый уровень, и на него теперь должна быть сделана ставка?

    – Соглашусь. Он обладает качествами, которые должны ему помочь стать лидером. В 21 год он еще немного стесняется своего нового статуса. Ему только нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще, чем он это делает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2018 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 25 мая 2018, 12:42

      Тоже мне учитель Йода...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 мая 2018, 12:12

      горчичниками слишком балуется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:32

      Головин уже сейчас очень даже неплох и вроде никакого стеснения не видно у него, но конечно же хорошо если и дальше прогресс не остановиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 10:24

      Рост уровня футболиста зависит от него самого.Главное не останавливается в росте и двигаться вперед.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 мая 2018, 07:43

      Узри силу свою юнец!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 мая 2018, 06:28

      Кардинально не соглашусь с этим мастером Йодой. Головин чаще и успешнее всех идёт в обводки и берет игру на себя в нашем чемпионате. Да и по поведению на поле понятно, что боец и никого не боится и не стесняется, в том числе старших партнёров. Остальным поучиться, особенно молодым Чалову, Кучаеву, Миранчукам. Другим уже поздно наверное. Ответственность на себя брать никогда не умели, тк быстрее бы конец матча и казенные денежки в ресторане пропивать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 25 мая 2018, 05:51

      На Головина и Миранчуков вся надежда на будущее сборной. Но, на домашнем ЧМ, боюсь, их умений будет недостаточно. Важно чтоб Игнашевич был в хорошей форме, как ни крути лучший защитник, несмотря на возраст, чтоб не было ляпов у Акинфеева, чтоб Жирков был в хорошей форме - если у его проходы с дриблингом по флангам будут удаваться - это огромный плюс для атаки. Ну и надеяться на Смолова и Дзюбу (прости Господи), что они будут забивать голы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 25 мая 2018, 00:33

      Джедай прям

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 00:05

      Очень интересно.
      Парень ещё сильней может прибавить и это радует на предстоящем мундиале.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11