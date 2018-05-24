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  • Ромащенко: «Головин в свой 21 год еще стесняется. Ему нужно осознать свою силу»

Ромащенко: «Головин в свой 21 год еще стесняется. Ему нужно осознать свою силу»

24 мая 2018, 23:50
9

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил о фигуре полузащитника команды Александра Головина. Специалист считает, что армеец стеснителен.

– Согласитесь с тем, что Головин за последний год вышел на совершенно новый уровень, и на него теперь должна быть сделана ставка?

– Соглашусь. Он обладает качествами, которые должны ему помочь стать лидером. В 21 год он еще немного стесняется своего нового статуса. Ему только нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще, чем он это делает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Головин Александр Ромащенко Мирослав
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1527195941
Очень интересно. Парень ещё сильней может прибавить и это радует на предстоящем мундиале.
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ROBERTUSA
1527197609
Джедай прям
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Petrak86
1527216708
На Головина и Миранчуков вся надежда на будущее сборной. Но, на домашнем ЧМ, боюсь, их умений будет недостаточно. Важно чтоб Игнашевич был в хорошей форме, как ни крути лучший защитник, несмотря на возраст, чтоб не было ляпов у Акинфеева, чтоб Жирков был в хорошей форме - если у его проходы с дриблингом по флангам будут удаваться - это огромный плюс для атаки. Ну и надеяться на Смолова и Дзюбу (прости Господи), что они будут забивать голы!
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Viper for CSKA
1527218918
Кардинально не соглашусь с этим мастером Йодой. Головин чаще и успешнее всех идёт в обводки и берет игру на себя в нашем чемпионате. Да и по поведению на поле понятно, что боец и никого не боится и не стесняется, в том числе старших партнёров. Остальным поучиться, особенно молодым Чалову, Кучаеву, Миранчукам. Другим уже поздно наверное. Ответственность на себя брать никогда не умели, тк быстрее бы конец матча и казенные денежки в ресторане пропивать.
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CSKA471
1527223400
Узри силу свою юнец!!!
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zigbert
1527233095
Рост уровня футболиста зависит от него самого.Главное не останавливается в росте и двигаться вперед.
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OfaZavr
1527237147
Головин уже сейчас очень даже неплох и вроде никакого стеснения не видно у него, но конечно же хорошо если и дальше прогресс не остановиться.
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himik2-62
1527239565
горчичниками слишком балуется
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ArReal
1527241356
Тоже мне учитель Йода...
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