Вице-президент «Гремио»: «Не исключаю возвращения Роши, но пока это лишь слухи»

Вице-президент «Гремио» Дуда Кроэфф заявил, что информация о возвращении в клуб нападающего «Спартака» Педро Роши это не больше, чем слухи. При этом он не стал отрицать, что подобное может случиться.

«Сейчас это только интернет-слухи, но я не могу сказать, что такое развитие событий невозможно. Насколько я владею информацией, он практически не играет в России. Тем не менее на данный момент ничего не произошло, и эта информация лишь слухи», – цитирует Кроэффа Torcedores.com.

Бразилец перешел в московский клуб летом 2017 года за 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне он выходил на поле в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.