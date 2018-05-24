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  • Вице-президент «Гремио»: «Не исключаю возвращения Роши, но пока это лишь слухи»

Вице-президент «Гремио»: «Не исключаю возвращения Роши, но пока это лишь слухи»

24 мая 2018, 18:36
15

Вице-президент «Гремио» Дуда Кроэфф заявил, что информация о возвращении в клуб нападающего «Спартака» Педро Роши это не больше, чем слухи. При этом он не стал отрицать, что подобное может случиться.

«Сейчас это только интернет-слухи, но я не могу сказать, что такое развитие событий невозможно. Насколько я владею информацией, он практически не играет в России. Тем не менее на данный момент ничего не произошло, и эта информация лишь слухи», – цитирует Кроэффа Torcedores.com.

Бразилец перешел в московский клуб летом 2017 года за 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне он выходил на поле в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Спартак Роша Педро
Комментарии (15)
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Krossmen73
1527176818
Лучше бы Спартаку расстаться с Рошей и желательно с теми кто его сосватал в клуб.На мой взгляд это очередной провал скаутской службы москвичей.Купили как всегда "кота в мешке"и как всегда обманулись.Похоже это становится печальной традицией покупать задорого и отдавать задаром...Или у Арнольдыча кризиса нет?
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OfaZavr
1527178173
отдадим с радостью, забирайте за туже цену что мы брали, ведь почти не использовали его, внешний вид товара в отличном состоянии, что нельзя сказать о его функционировании))
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Мары
1527178992
Есть контракт.Пусть отрабатывает.В конце концов его не за кулёк семечек взяли.Да и Промес тоже не вечный.Уйдёт, а кого мы вместо него поставим ? Пусть выгрызает себе место в основном составе, а умения у парня есть.И не малые.
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кузнецов артем
1527180232
Витинье аренда помогла, надо и Рошу отдать, потому что пока есть Мельгарехо Промес Адриано и Зэ он редко будет выходить. Аренду бы в Динамо было бы неплохо, как рас в нынешней модели мог бы начать раскрывать свои лучшие качества
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GermanVo
1527194060
Отдать за игрока, который не играл в европе и не показывает класс хотя бы, как Луан, 12 млн, на мой взгляд, как минимум непрофессионально.
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zigbert
1527225682
Его выступление в Спартаке нельзя назвать успешным.Игрок техничный, задатки есть, но мало практики или может не готов еще психологически.
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