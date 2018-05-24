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    Вице-президент «Гремио»: «Не исключаю возвращения Роши, но пока это лишь слухи»

    Вице-президент «Гремио» Дуда Кроэфф заявил, что информация о возвращении в клуб нападающего «Спартака» Педро Роши это не больше, чем слухи. При этом он не стал отрицать, что подобное может случиться.

    «Сейчас это только интернет-слухи, но я не могу сказать, что такое развитие событий невозможно. Насколько я владею информацией, он практически не играет в России. Тем не менее на данный момент ничего не произошло, и эта информация лишь слухи», – цитирует Кроэффа Torcedores.com.

    Бразилец перешел в московский клуб летом 2017 года за 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне он выходил на поле в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 18:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 08:21

      Его выступление в Спартаке нельзя назвать успешным.Игрок техничный, задатки есть, но мало практики или может не готов еще психологически.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 24 мая 2018, 23:34

      Отдать за игрока, который не играл в европе и не показывает класс хотя бы, как Луан, 12 млн, на мой взгляд, как минимум непрофессионально.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2018, 19:43

      Витинье аренда помогла, надо и Рошу отдать, потому что пока есть Мельгарехо Промес Адриано и Зэ он редко будет выходить. Аренду бы в Динамо было бы неплохо, как рас в нынешней модели мог бы начать раскрывать свои лучшие качества

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 19:23

      Есть контракт.Пусть отрабатывает.В конце концов его не за кулёк семечек взяли.Да и Промес тоже не вечный.Уйдёт, а кого мы вместо него поставим ? Пусть выгрызает себе место в основном составе, а умения у парня есть.И не малые.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 25 мая 2018, 14:01

      По слушай ранние интервью Карреры и посмотри на позицию Роши.
      Вопросы сами по себе отпадут.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 25 мая 2018, 20:58

      Не зарекайся.Я иногда смотрю спаринги и заметил, что именно на позиции левого крайнего он и наигрывается.Сможет или не сможет заменить, время покажет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 19:09

      отдадим с радостью, забирайте за туже цену что мы брали, ведь почти не использовали его, внешний вид товара в отличном состоянии, что нельзя сказать о его функционировании))

      8
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 мая 2018, 18:46

      Лучше бы Спартаку расстаться с Рошей и желательно с теми кто его сосватал в клуб.На мой взгляд это очередной провал скаутской службы москвичей.Купили как всегда "кота в мешке"и как всегда обманулись.Похоже это становится печальной традицией покупать задорого и отдавать задаром...Или у Арнольдыча кризиса нет?

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Krossmen73 25 мая 2018, 17:22

      ну серьезно, вы реально считали что Роша за год просто так задвинет Промеса? Ведь у нас и лимит есть еще. Дайте парню спокойно расти.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > ramos6548 25 мая 2018, 21:39

      Квинси в Спартаке вообще трудно задвинуть.Уж больно парень пришёлся ко двору.Да и с адаптацией у него в отличии от того же Роши проблем не было.Если Промес хотел играть получая неплохой гонорар,то он практически сразу начал это делать .Покупка Роши была сородни авантюре:заиграет или нет,никто не мог точно знать.Не заиграл.Хотя деньги за него были отданы очень очень хорошие и он должен был осознать что только интенсивная работа даст ему место в основе.Держать такого дорогого игрока на скамье на мой взгляд излишняя роскошь для Спартака..Спартаковский огород оказался не для него.Так что пусть растёт на других грядках...

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Krossmen73 26 мая 2018, 00:11

      шанс на то что заиграет пока еще есть, так что я бы пока на таком трансфере крест не ставил. Все же он молод и бразилец.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > ramos6548 26 мая 2018, 06:04

      Если Роша в первых турах нового сезона не покажет себя в полной мере,то он раскроет себя как никчёмный,ленивый,не желающий приносить пользу,игрок.Если дать ему шанс,то максимум на полгода.Извините но дальше без пользы держать его не будет смысла.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Krossmen73 28 мая 2018, 13:03

      НУ вот в любом случае ему надо давать шансы. И смотреть как он будет работать. Все же в Европе и России футбол отличается от Бразилии

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