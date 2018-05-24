Покеттино продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с главным тренером Маурисио Покеттино. Новое соглашение специалиста рассчитано до 2023 года. Также договоры продлены со всеми его помощниками

46-летний аргентинец возглавил лондонцев 27 мая 2014 года. В первом сезоне он вывел команду в финал Кубка английской лиги, а в АПЛ занял пятое место.

По итогам прошедшей кампании «Тоттенхэм» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Всего под руководством Покеттино «шпоры» один раз стали серебряными призерами АПЛ и дважды выиграли бронзовые медали.