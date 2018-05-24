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    Покеттино продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года

    «Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с главным тренером Маурисио Покеттино. Новое соглашение специалиста рассчитано до 2023 года. Также договоры продлены со всеми его помощниками

    46-летний аргентинец возглавил лондонцев 27 мая 2014 года. В первом сезоне он вывел команду в финал Кубка английской лиги, а в АПЛ занял пятое место.

    По итогам прошедшей кампании «Тоттенхэм» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Всего под руководством Покеттино «шпоры» один раз стали серебряными призерами АПЛ и дважды выиграли бронзовые медали.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    24.05.2018 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 08:07

      Для Тоттенхэма это благо.

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