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Лунев: «Дзюба петрушечный, играет на фарте»

24 мая 2018, 13:42
16

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал, как распоряжается свободным временем на сборе национальной команды в Австрии. Также вратарь заявил, что нападающему Артему Дзюбе постоянно везет в компьютерных спортивных симуляторах.

«Свободное время проводим, играя в приставку – FIFA, NHL. Дзюба лучший? Он петрушечный, играет на фарте. Вот вчера сыграли. Он за «Вашингтон», я за «Тампу». Я, к сожалению, уступил, но бросков у меня было в три раза больше. Говорю же, ему фартит невероятно!

РФПЛ со следующего года будет только в PES? А в FIFA наших команд не будет, что ли?! Ну, ладно. В принципе, я за них и не играл», – передает сказал Лунев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Зенит Дзюба Артем Лунев Андрей
Комментарии (16)
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Garrincha58
1527162845
оба вы Петрушки
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Blossiya
1527164223
Говорю же, что недоросли. А еще профессионалами считаются.
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Полная Канистра
1527164381
чёрти что не сборная а детский садик петрушки игрушки горшки утренники и мы что то хотим от них на ЧМ
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FanatSerj
1527164766
да, хорошая новость про ПЕС, а то там исторично приходилось моды ждать, причем понятно, что за бугром никто не будет РПЛ делать и это все падало на плечи мододелов из России, а теперь сразу топчек будет от япошек, а на ЛЧ и ЛЕ мод быстро сделают.
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Бабушка Зильзиля
1527169446
Проиграл укроп петрушке))
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OfaZavr
1527174493
в свободное время могли бы лучше посмотреть лишний раз игры наших соперников или их лидеров за клубы.
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zigbert
1527184123
Ребята надо как то посерьезней.
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Makaweli
1527184628
То он топовый, теперь петрушечный, вы о чем!
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shinnik
1527185183
Артековцы ***..тые. оба
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Опорник84
1527220672
Пусть на ЧМ фартит невероятно!
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