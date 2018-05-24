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    Лунев: «Дзюба петрушечный, играет на фарте»

    Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал, как распоряжается свободным временем на сборе национальной команды в Австрии. Также вратарь заявил, что нападающему Артему Дзюбе постоянно везет в компьютерных спортивных симуляторах.

    «Свободное время проводим, играя в приставку – FIFA, NHL. Дзюба лучший? Он петрушечный, играет на фарте. Вот вчера сыграли. Он за «Вашингтон», я за «Тампу». Я, к сожалению, уступил, но бросков у меня было в три раза больше. Говорю же, ему фартит невероятно!

    РФПЛ со следующего года будет только в PES? А в FIFA наших команд не будет, что ли?! Ну, ладно. В принципе, я за них и не играл», – передает сказал Лунев.

    Источник: Sport24

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    24.05.2018 13:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 мая 2018, 06:57

      Пусть на ЧМ фартит невероятно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 мая 2018, 21:06

      Артековцы ***..тые.
      оба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 24 мая 2018, 20:57

      То он топовый, теперь петрушечный, вы о чем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 20:48

      Ребята надо как то посерьезней.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 20:43

      Неужто этот скот в Зенит заявился, совесть не мучает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 24 мая 2018, 19:04

      и не стыдно же такое сообщать в их возрасте...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:08

      в свободное время могли бы лучше посмотреть лишний раз игры наших соперников или их лидеров за клубы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 25 мая 2018, 14:01

      откуда ты знаешь,что они так не делают?тут сказано про игру в приставку...не сказано,что мы Не смотрим матчи других игроков...может у них на это...свое специальное выделенное время и свободным они его назвать не могут...
      Я не утверждаю,что они так делают...но в данной статье об этом ничего не сказано.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 мая 2018, 16:53

      Надеюсь РФПЛ будет как в ФИФА,так и в ПЕСе.
      ФИФА запилила ЛЧ и ЛЕ, а конами с РФПЛ и норт вест Лондон блю и без кубков... Дичь
      Надеюсь на РФПЛ всё таки в фифе это никак не отразится и это полный бред, ибо в фифу добавляют наши стадионы в обновлении 18-й фифы под чм, а потом выходит фифа 19 (под которую уже готовы наши стадионы) без наших клубов - это полная тупость

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 24 мая 2018, 16:44

      Проиграл укроп петрушке))

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 мая 2018, 15:45

      против лоховского фарта нет приема

      0
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