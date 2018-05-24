Лунев: «Дзюба петрушечный, играет на фарте»

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал, как распоряжается свободным временем на сборе национальной команды в Австрии. Также вратарь заявил, что нападающему Артему Дзюбе постоянно везет в компьютерных спортивных симуляторах.

«Свободное время проводим, играя в приставку – FIFA, NHL. Дзюба лучший? Он петрушечный, играет на фарте. Вот вчера сыграли. Он за «Вашингтон», я за «Тампу». Я, к сожалению, уступил, но бросков у меня было в три раза больше. Говорю же, ему фартит невероятно!

РФПЛ со следующего года будет только в PES? А в FIFA наших команд не будет, что ли?! Ну, ладно. В принципе, я за них и не играл», – передает сказал Лунев.