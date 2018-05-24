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    В Кубке России могут ввести двухматчевые противостояния

    Сегодня на заседании исполкома РФС на обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений в регламент Кубка России. Было выдвинуто предложение проводить каждый этап турнира из двух матчей для определения победителя.

    Данное предложение не было поддержано единогласно, а рассмотрение регламента не входило в повестку заседания. Изменения могут быть внесены на собрании исполкоме в июне.

    Действующий обладатель Кубка России – «Тосно», переигравший в финале турнира минувшего сезона «Авангард» (2:1).

    Источник: Sport24

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    24.05.2018 13:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +232

      hofman 10 июня 2018, 07:03

      Закройте лучше кубок. Если не можете нормальные правила и премиальные разработать, имея такой ресурс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 9 июня 2018, 16:49

      Пока у нас команды взявшие кубок от безденежья будут расформировываться, хоть трехматчевые можно вводить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:00

      кто-то может и обрадуется такому новшеству а тем кому кубок не особо нужен лишние игры будут в тягость)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 24 мая 2018, 15:21

      Я за

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 15:03

      Конечно это сократит количество случайных побед. Однако дополнительные игры никому не нужны.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 мая 2018, 13:45

      давно пора это сделать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 мая 2018, 13:37

      Это правильно! Но с 1/4 финала.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 мая 2018, 13:30

      Прям решили проблему, ну будут два матча сливать, кому он никуда не тарахтел.

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 24 мая 2018, 13:30

      тут один кубковый матч в тягость большинству клубов, а если 2 заставят играть - все топы сразу в 1/16 сольются, т.к. кубок будет отнимать в 2 раза больше времени

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Petrak86 24 мая 2018, 19:23

      Совершенно верно.

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 мая 2018, 13:26

      Кубок и так нахрен никому не нужен и тут 2 круга, бред опять пошел

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