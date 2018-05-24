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В Кубке России могут ввести двухматчевые противостояния

24 мая 2018, 13:19
15

Сегодня на заседании исполкома РФС на обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений в регламент Кубка России. Было выдвинуто предложение проводить каждый этап турнира из двух матчей для определения победителя.

Данное предложение не было поддержано единогласно, а рассмотрение регламента не входило в повестку заседания. Изменения могут быть внесены на собрании исполкоме в июне.

Действующий обладатель Кубка России – «Тосно», переигравший в финале турнира минувшего сезона «Авангард» (2:1).

Источник: Sport24
Россия. Кубок
Комментарии (15)
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Шумаххер
1527157546
Для болельщиков конечно это нормально,но для клубов это дополнительный геморой
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Shogun
1527157565
Кубок и так нахрен никому не нужен и тут 2 круга, бред опять пошел
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Petrak86
1527157835
тут один кубковый матч в тягость большинству клубов, а если 2 заставят играть - все топы сразу в 1/16 сольются, т.к. кубок будет отнимать в 2 раза больше времени
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FanatSerj
1527157854
Прям решили проблему, ну будут два матча сливать, кому он никуда не тарахтел.
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Добрый Бобер
1527158256
Это правильно! Но с 1/4 финала.
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серега кашин
1527158735
давно пора это сделать
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zigbert
1527163388
Конечно это сократит количество случайных побед. Однако дополнительные игры никому не нужны.
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OfaZavr
1527174038
кто-то может и обрадуется такому новшеству а тем кому кубок не особо нужен лишние игры будут в тягость)
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Gek Dement
1528552142
Пока у нас команды взявшие кубок от безденежья будут расформировываться, хоть трехматчевые можно вводить...
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hofman
1528603415
Закройте лучше кубок. Если не можете нормальные правила и премиальные разработать, имея такой ресурс.
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