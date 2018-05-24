В Кубке России могут ввести двухматчевые противостояния

Сегодня на заседании исполкома РФС на обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений в регламент Кубка России. Было выдвинуто предложение проводить каждый этап турнира из двух матчей для определения победителя.

Данное предложение не было поддержано единогласно, а рассмотрение регламента не входило в повестку заседания. Изменения могут быть внесены на собрании исполкоме в июне.

Действующий обладатель Кубка России – «Тосно», переигравший в финале турнира минувшего сезона «Авангард» (2:1).