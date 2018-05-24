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    «МЮ» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по Алдервейрелду

    «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Тоттенхэмом» относительно покупки защитника Тоби Алдервейрелда.

    Глава лондонского клуба Даниэль Леви рассчитывает выручить от продажи своего игрока не менее 85 миллионов евро. При этом трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

    Действующий контракт 29-летнего бельгийца с клубом рассчитан до лета 2020 года. «Тоттенхэм» пытался продлить это соглашение, но футболист не торопится этого делать, ожидая более выгодные предложения как со стороны «шпор», так и от других команд.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.05.2018 07:52
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