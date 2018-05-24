«МЮ» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по Алдервейрелду

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Тоттенхэмом» относительно покупки защитника Тоби Алдервейрелда.

Глава лондонского клуба Даниэль Леви рассчитывает выручить от продажи своего игрока не менее 85 миллионов евро. При этом трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Действующий контракт 29-летнего бельгийца с клубом рассчитан до лета 2020 года. «Тоттенхэм» пытался продлить это соглашение, но футболист не торопится этого делать, ожидая более выгодные предложения как со стороны «шпор», так и от других команд.