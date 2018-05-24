Рауш: «На «Кельн» ходит 60 тысяч, на «Динамо» – пять. Может показаться, что идет товарищеский матч»

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш недоволен посещаемостью стадиона московского клуба в нынешнем сезоне.

– Сколько в среднем болельщиков ходило на «Кельн», из которого вы перешли в «Динамо»?

– 60 тысяч.

– На «Динамо» ходит около 5. Нет разочарования от российского антуража?

– Не скрою, для футболиста это очень важно. Отчасти поэтому адаптация была непростой. Никого не хочу обидеть, но разница между 60 и 5 тысячами заметная. Может показаться, что идет товарищеский матч. Но надо эти мысли быстро гнать от себя – и выкладываться.

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