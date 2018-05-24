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    Рауш: «На «Кельн» ходит 60 тысяч, на «Динамо» – пять. Может показаться, что идет товарищеский матч»

    Полузащитник «Динамо» Константин Рауш недоволен посещаемостью стадиона московского клуба в нынешнем сезоне.

    – Сколько в среднем болельщиков ходило на «Кельн», из которого вы перешли в «Динамо»?

    – 60 тысяч.

    – На «Динамо» ходит около 5. Нет разочарования от российского антуража?

    – Не скрою, для футболиста это очень важно. Отчасти поэтому адаптация была непростой. Никого не хочу обидеть, но разница между 60 и 5 тысячами заметная. Может показаться, что идет товарищеский матч. Но надо эти мысли быстро гнать от себя – и выкладываться.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.05.2018 01:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 мая 2018, 16:44

      клуб //КЁЛЬН// домашний стадион РайнЭнергиШтадион --вместимость 50.347 т.
      так что Рауш меньше трепись что все 60 т . ходят Так что дураков нет всё это можно проверить

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 мая 2018, 16:26

      Фассонэ всё правильно сказал про динамо.

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 мая 2018, 12:55

      дык Кельн и играет на 60...А Динамо (удачи им!) пока на 5,,,

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 12:08

      Да уж! Могли бы ментов со всей Москвы согнать!

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 мая 2018, 11:54

      Так играйте на пятитысячнике, вот и будет тебе аншлаг!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:58

      ну знал ведь куда шел, просто преследовал свои цели ради сборной.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 мая 2018, 10:27

      Будет современный стадион, будут и ходить, но и от вас футболистов многое зависит, одно дело бороться за выживание, а другое за призовую тройку, я уж молчу, что за чемпионство.
      Но немцы в этом плане молорики, на Динамо Дрезден ходит больше чем на Динамо Москва.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 мая 2018, 09:09

      Особенно в декабре при -20 посещаемость зашкаливает

      11
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      Рейтинг: +100729

      zigbert > Nerlinger 24 мая 2018, 09:10

      +++)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 09:09

      Таковы реалии нашего футбола и пряниками на стадион болельщиков не заманишь.

      4
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 24 мая 2018, 08:46

      Впрочем, он и не скрывал, что перешел только ради того, чтобы быть у Черчесова на виду перед ЧМ. Не удивлюсь, если вернется в Европу после него.

      5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert > Cromathaar 24 мая 2018, 09:10

      А так оно и будет на самом деле.

      3
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