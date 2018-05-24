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  • Рауш: «На «Кельн» ходит 60 тысяч, на «Динамо» – пять. Может показаться, что идет товарищеский матч»

Рауш: «На «Кельн» ходит 60 тысяч, на «Динамо» – пять. Может показаться, что идет товарищеский матч»

24 мая 2018, 01:22
15

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш недоволен посещаемостью стадиона московского клуба в нынешнем сезоне.

– Сколько в среднем болельщиков ходило на «Кельн», из которого вы перешли в «Динамо»?

– 60 тысяч.

– На «Динамо» ходит около 5. Нет разочарования от российского антуража?

– Не скрою, для футболиста это очень важно. Отчасти поэтому адаптация была непростой. Никого не хочу обидеть, но разница между 60 и 5 тысячами заметная. Может показаться, что идет товарищеский матч. Но надо эти мысли быстро гнать от себя – и выкладываться.

Венгер, Мората и еще 6 неудачников евросезона

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Кельн
Комментарии (15)
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Uruguay2018
1527138924
Потому что за динамо болеют те у кого больная мама, а Кёльн/Колонь ещё римляне основали.
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Cromathaar
1527140818
Впрочем, он и не скрывал, что перешел только ради того, чтобы быть у Черчесова на виду перед ЧМ. Не удивлюсь, если вернется в Европу после него.
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zigbert
1527142163
Таковы реалии нашего футбола и пряниками на стадион болельщиков не заманишь.
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Nerlinger
1527142165
Особенно в декабре при -20 посещаемость зашкаливает
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FanatSerj
1527146824
Будет современный стадион, будут и ходить, но и от вас футболистов многое зависит, одно дело бороться за выживание, а другое за призовую тройку, я уж молчу, что за чемпионство. Но немцы в этом плане молорики, на Динамо Дрезден ходит больше чем на Динамо Москва.
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OfaZavr
1527148711
ну знал ведь куда шел, просто преследовал свои цели ради сборной.
Ответить
С-Пб on-line
1527152087
Так играйте на пятитысячнике, вот и будет тебе аншлаг!
Ответить
prezent2017
1527152886
Да уж! Могли бы ментов со всей Москвы согнать!
Ответить
iBragim2102
1527168389
Фассонэ всё правильно сказал про динамо.
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Полная Канистра
1527169458
клуб //КЁЛЬН// домашний стадион РайнЭнергиШтадион --вместимость 50.347 т. так что Рауш меньше трепись что все 60 т . ходят Так что дураков нет всё это можно проверить
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