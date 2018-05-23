Бывший арбитр Александр Егоров назначен руководителем департамента судейства РФС.

«Александр Егоров – молодой и энергичный управленец, который хорошо зарекомендовал себя на новом месте. Он понимает свою меру ответственности, в том числе благодаря его усилиям концовка Чемпионата России прошла гладко, без громких судейских ошибок.

За плечами Александра Егорова большая судейская карьера, он досконально знает специфику работы футбольных арбитров. РФС рассчитывает, что накопленный опыт и профессионализм позволят ему качественно выполнять свою работу», – прокомментировал назначение исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Егоров занимал пост исполняющего обязанности руководителя департамента с апреля 2018 года.