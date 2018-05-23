Будогосский начал с судейских скандалов и ими же и закончил, и вот теперь Егоров, подхватил скандальную судейскую эстафету Будогосского!!!
Скандалят! Скандалят! Скандалят!
Конца и края не видно этим скандалам.
По итогам последнего 30-го тура неудовлетворительные оценки получили Сергей Карасёв, Сергей Лапочкин и Алексей Николаев.
В каждом туре этого сезона были ГРУБЕЙШИЕ ошибки судей, а Алаев БОДРО рапортует, что их не было!
С таким руководителем РФС скандалы вам обеспечены в новом сезоне!
Вместо того, чтобы наказывать и отстранять скандалистов, РФС их ОТМАЗЫВАЕТ и посылает по-новой СКАНДАЛИТЬ!
Буквально за три, четыре года судейская коррупция захлестнула наш футбол.
Что ни тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!!!
Егоров, за отмазку Карасёва, уже заслужил ОТСТРАНЕНИЯ!!!
С Егоровым ПОРЯДКА не будет!
Это второй Будогосский!
Не успел заступить, как начал с ГРОМКИХ скандалов.
Бывший арбитр Александр Егоров назначен руководителем департамента судейства РФС.
«Александр Егоров – молодой и энергичный управленец, который хорошо зарекомендовал себя на новом месте. Он понимает свою меру ответственности, в том числе благодаря его усилиям концовка Чемпионата России прошла гладко, без громких судейских ошибок.
За плечами Александра Егорова большая судейская карьера, он досконально знает специфику работы футбольных арбитров. РФС рассчитывает, что накопленный опыт и профессионализм позволят ему качественно выполнять свою работу», – прокомментировал назначение исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Егоров занимал пост исполняющего обязанности руководителя департамента с апреля 2018 года.