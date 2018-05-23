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    Gazetta dello Sport: 1 июня Анчелотти будет объявлен главным тренером «Наполи» 

    По информации Gazetta dello Sport, Карло Анчелотти заключил контракт с «Наполи» сроком на два сезона и возможностью продления еще на один год.

    Новый главный тренер будет зарабатывать около 6,5 миллиона евро в сезон. Официально о назначении объявят 1 июня. Если клуб расторгнет контракт с нынешним главным тренером Маурицио Сарри до конца месяца, то «Наполи» должен будет выплатить ему 8 миллионов евро. Поэтому клуб отложил официальное объявление нового главного тренера команды.

    Сарри может возглавить «Зенит» или «Челси».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.05.2018 17:08
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 22:05

      Анчелотти еще покажет на что он способен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 мая 2018, 18:50

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан 23 мая 2018, 17:13

      Папа Карло может однако сделать Наполи чемпионом

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Оренбургский фан 23 мая 2018, 17:32

      не факт

      2
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Оренбургский фан 23 мая 2018, 19:22

      Если такой папа Карло сможет из одиннадцати "брёвен" - 11 Буратин выстругать. Тогда лучше к нам!)

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