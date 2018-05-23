Gazetta dello Sport: 1 июня Анчелотти будет объявлен главным тренером «Наполи» 

По информации Gazetta dello Sport, Карло Анчелотти заключил контракт с «Наполи» сроком на два сезона и возможностью продления еще на один год.

Новый главный тренер будет зарабатывать около 6,5 миллиона евро в сезон. Официально о назначении объявят 1 июня. Если клуб расторгнет контракт с нынешним главным тренером Маурицио Сарри до конца месяца, то «Наполи» должен будет выплатить ему 8 миллионов евро. Поэтому клуб отложил официальное объявление нового главного тренера команды.

Сарри может возглавить «Зенит» или «Челси».