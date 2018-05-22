Иньеста просидел в центральном круге «Камп Ноу» до трех ночи после прощального матча

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста провел свой последний матч в составе каталонского клуба, сыграв в 38-м туре испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:0).
После финального свистка команда качала капитана на руках, а клуб устроил салют в честь его ухода. Сам Иньеста после матча вышел босиком в центр поля, где просидел несколько часов в одиночестве. Ради этого работники стадиона не гасили свет на «Камп Ноу» до трех часов ночи по московскому времени, пока Иньеста не покинул поле.
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Источник: Twitter