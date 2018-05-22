Иньеста просидел в центральном круге «Камп Ноу» до трех ночи после прощального матча

Конечно же легенда команды. И такие тёплые взаимоотношения всех причастных Барселоны к Иньесте и уважение)) мы можем только догадываться, о чём он думал находясь в одиночестве на Камп Ноу. Респект ему - игроку отдавшему 17 лет одной команде)
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста провел свой последний матч в составе каталонского клуба, сыграв в 38-м туре испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:0).
После финального свистка команда качала капитана на руках, а клуб устроил салют в честь его ухода. Сам Иньеста после матча вышел босиком в центр поля, где просидел несколько часов в одиночестве. Ради этого работники стадиона не гасили свет на «Камп Ноу» до трех часов ночи по московскому времени, пока Иньеста не покинул поле.
00:55 de la madrugada @andresiniesta8 está sentado en el césped del Camp Nou sacándose selfies descalzo. Inmortalizando este último momento en el que ha sido su jardín durante 22 años. @tjcope @partidazocope pic.twitter.com/Oe5jmUNdMs— Helena Condis Edo (@HelenaCondis) 20 мая 2018 г.