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    Иньеста просидел в центральном круге «Камп Ноу» до трех ночи после прощального матча

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста провел свой последний матч в составе каталонского клуба, сыграв в 38-м туре испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:0).

    После финального свистка команда качала капитана на руках, а клуб устроил салют в честь его ухода. Сам Иньеста после матча вышел босиком в центр поля, где просидел несколько часов в одиночестве. Ради этого работники стадиона не гасили свет на «Камп Ноу» до трех часов ночи по московскому времени, пока Иньеста не покинул поле.

    Источник: Twitter

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    22.05.2018 10:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 24 мая 2018, 01:27

      Конечно же легенда команды. И такие тёплые взаимоотношения всех причастных Барселоны к Иньесте и уважение)) мы можем только догадываться, о чём он думал находясь в одиночестве на Камп Ноу. Респект ему - игроку отдавшему 17 лет одной команде)

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:55

      Барселона должна гордится что в ее рядах был такой футболист.

      3
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 22 мая 2018, 14:07

      Жаль, что золотой мяч обошел его стороной..

      5
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 22 мая 2018, 14:02

      Можно только догадываться о чем думает, с одной стороны наверное радость, воспоминания глядя на поле, вспоминая полные трибуны, с другой печаль о том как быстро это закончилось, великий футболист, жаль что через 30 лет молодые будут знать только Месси и Роналду из этой эпохи.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 13:15

      ...есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ...+++

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      xxJack 22 мая 2018, 12:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Задницу не отморозил?

      -14
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 мая 2018, 12:18

      Без таланта Иньесты не было бы успехов и Барселоны, и сборной Испании...

      4
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 22 мая 2018, 12:08

      Таких больше не будет.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 22 мая 2018, 11:54

      Легендарная команда выиграла все ,что можно


      Как жаль, что их время пришло к концу


      Слезы и только

      1
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 22 мая 2018, 11:51

      Уходит эпоха великих...Буффон,Иньеста,Тотти...

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