«Барселона» проводила Иньесту салютом и качанием на руках

Великий игрок!!! Надеюсь когда то смогу написать и великий тренер!!!
В минувшее воскресенье «Барселона» попрощалась с капитаном команды Андресом Иньестой, который провел свой последний матч в составе каталонского клуба.
После матч 38-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедадом» (1:0) на «Ноу Камп» был запущен салют, а перед этим одноклубники качали на руках ветерана, который летом станет свободным агентом.
twit text
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.
twit text
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.