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    «Барселона» проводила Иньесту салютом и качанием на руках

    В минувшее воскресенье «Барселона» попрощалась с капитаном команды Андресом Иньестой, который провел свой последний матч в составе каталонского клуба.

    После матч 38-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедадом» (1:0) на «Ноу Камп» был запущен салют, а перед этим одноклубники качали на руках ветерана, который летом станет свободным агентом.

    Источник: ФК «Барселона»

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    21.05.2018 08:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 мая 2018, 09:37

      Великий игрок!!! Надеюсь когда то смогу написать и великий тренер!!!

      0
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 21 мая 2018, 14:29

      Спасибо Андрес!!!Это было классно высший пилотаж!!!!

      2
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      Рейтинг: +142

      orzy 21 мая 2018, 12:45

      НЕ люблю барселону а его и Хави УВАЖАЮ +++++++++++555555555555555. Великий игрок

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 21 мая 2018, 11:50

      А Иньеста легенда как и Хави

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 21 мая 2018, 11:49

      Пор виде такого понимаешь.. Какая разница между Двумя мирами Барсой и Реалом.. Один клуб проважает как Хави так и Иньесту просто очень красиво.. А другой клуб кидается игроками и легендами клуба.. Касильяс который всю свою карьеру отдал Реалу просто выкинули как мусор(((

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 11:12

      он заслуживает только самых лучших проводов и всех почестей!

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 мая 2018, 09:52

      Он достоин таких проводов один из лучших технарей в своем деле.

      3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 09:28

      Болельщики Барселоны его никогда не забудут.

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 мая 2018, 09:11

      Молодцы, по-человечески проводили!

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 мая 2018, 08:52

      Охохх... Вот это проводы, я понимаю, достойные легенды!

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