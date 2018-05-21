«Барселона» проводила Иньесту салютом и качанием на руках

В минувшее воскресенье «Барселона» попрощалась с капитаном команды Андресом Иньестой, который провел свой последний матч в составе каталонского клуба.

После матч 38-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедадом» (1:0) на «Ноу Камп» был запущен салют, а перед этим одноклубники качали на руках ветерана, который летом станет свободным агентом.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.