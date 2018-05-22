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    Парфенов: «За эти три года вместе с «Тосно» мы прошли большой путь»

    Новый главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов попрощался с руководством, тренерами, персоналом, игроками и болельщиками «Тосно», который он покинул накануне.

    «За эти три года вместе с «Тосно» мы прошли большой путь. Постепенно, шаг за шагом, поднимались к РФПЛ. Повышение в классе стало поистине серьезным событием для всех нас.

    Благодарен футболистам, которые терпели и выигрывали матчи с достойными соперниками. Мы шли к финалу Кубка России в Волгограде и верили, что можем победить. Горжусь своими игроками, они сделали важный шаг, завоевав почетный трофей.

    Каждый человек в «Тосно», кто представляет руководство, тренерский, административный, медицинский штаб клуба, все внесли вклад в общий успех, мы были единой командой. Здесь, в «Тосно», осталась частичка моей души!

    Слова благодарности хочу адресовать болельщикам «Тосно», которые верили и верят в команду, поддерживая ее в разных уголках России.

    Хочется пожелать команде удачи и дальнейших спортивных побед, не останавливаться на достигнутом, а болельщикам – быть вместе с «Тосно», несмотря ни на какие трудности», – сказал Парфенов.

    Специалист возглавил «Тосно» в августе 2015 года. В минувшем сезоне команда из Ленинградской области выиграла Кубок страны.

    Источник: ФК «Тосно»

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    22.05.2018 10:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:51

      Тосно теперь ослабнет и лучших игроков вырвут с корнем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 мая 2018, 12:11

      Молодцы за кубок! Успехов Дмитрию Парфенову!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 мая 2018, 12:00

      сейчас урал в лч выводи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 22 мая 2018, 11:49

      Миллионер поигрался в футбол и решил с этим завязать... Премьер -лига уже тяжела, а жаль, что исчезает клуб, любой клуб, тем более тот со станции которого, мой папа дела марш-броски до летних лагерей. В первой лиге играли в Новгороде и болельщики были, стадионы и поля хорошего качества вот главная проблема российского футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 22 мая 2018, 11:31

      Странная ситуация.
      С одной стороны - в стране появился интересный молодой тренер, который добился очень хорошего результата! И это за 3 года!!! Кстати, клуб "Тосно" единственный клуб, на сегодня, из небольшого регионального города!
      С другой стороны - будет очень плохо, если проект "футбольный клуб ТОСНО" будет медленно и верно уходить "в историю" и не стал бы "калифом на час"! Хотя всё может быть.
      Всегда хочется верить в хорошее!!!
      Парфёнову удачи в новом клубе! А "Тосно" найти возможность двигаться вперёд!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 11:25

      жаль что вполне неплохая команда распадается.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 мая 2018, 11:06

      здравствуй нфл мы по тебе так скучали

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Полная Канистра 22 мая 2018, 19:59

      вот зачем..?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 мая 2018, 11:05

      Надеюсь их не расформируют

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 мая 2018, 11:02

      В итоге этот путь упёрся в финансовую пропасть... С чем Тосно и поздравляю... Деньги правят Миром!

      1
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