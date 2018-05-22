Парфенов: «За эти три года вместе с «Тосно» мы прошли большой путь»

Новый главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов попрощался с руководством, тренерами, персоналом, игроками и болельщиками «Тосно», который он покинул накануне.

«За эти три года вместе с «Тосно» мы прошли большой путь. Постепенно, шаг за шагом, поднимались к РФПЛ. Повышение в классе стало поистине серьезным событием для всех нас.

Благодарен футболистам, которые терпели и выигрывали матчи с достойными соперниками. Мы шли к финалу Кубка России в Волгограде и верили, что можем победить. Горжусь своими игроками, они сделали важный шаг, завоевав почетный трофей.

Каждый человек в «Тосно», кто представляет руководство, тренерский, административный, медицинский штаб клуба, все внесли вклад в общий успех, мы были единой командой. Здесь, в «Тосно», осталась частичка моей души!

Слова благодарности хочу адресовать болельщикам «Тосно», которые верили и верят в команду, поддерживая ее в разных уголках России.

Хочется пожелать команде удачи и дальнейших спортивных побед, не останавливаться на достигнутом, а болельщикам – быть вместе с «Тосно», несмотря ни на какие трудности», – сказал Парфенов.

Специалист возглавил «Тосно» в августе 2015 года. В минувшем сезоне команда из Ленинградской области выиграла Кубок страны.