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  • Парфенов: «За эти три года вместе с «Тосно» мы прошли большой путь»

Парфенов: «За эти три года вместе с «Тосно» мы прошли большой путь»

22 мая 2018, 10:19
10

Новый главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов попрощался с руководством, тренерами, персоналом, игроками и болельщиками «Тосно», который он покинул накануне.

«За эти три года вместе с «Тосно» мы прошли большой путь. Постепенно, шаг за шагом, поднимались к РФПЛ. Повышение в классе стало поистине серьезным событием для всех нас.

Благодарен футболистам, которые терпели и выигрывали матчи с достойными соперниками. Мы шли к финалу Кубка России в Волгограде и верили, что можем победить. Горжусь своими игроками, они сделали важный шаг, завоевав почетный трофей.

Каждый человек в «Тосно», кто представляет руководство, тренерский, административный, медицинский штаб клуба, все внесли вклад в общий успех, мы были единой командой. Здесь, в «Тосно», осталась частичка моей души!

Слова благодарности хочу адресовать болельщикам «Тосно», которые верили и верят в команду, поддерживая ее в разных уголках России.

Хочется пожелать команде удачи и дальнейших спортивных побед, не останавливаться на достигнутом, а болельщикам – быть вместе с «Тосно», несмотря ни на какие трудности», – сказал Парфенов.

Специалист возглавил «Тосно» в августе 2015 года. В минувшем сезоне команда из Ленинградской области выиграла Кубок страны.

Источник: ФК «Тосно»
Россия. Премьер-лига Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Старикан
1526976125
В итоге этот путь упёрся в финансовую пропасть... С чем Тосно и поздравляю... Деньги правят Миром!
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Федя Кабак
1526976341
Надеюсь их не расформируют
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Полная Канистра
1526976399
здравствуй нфл мы по тебе так скучали
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OfaZavr
1526977559
жаль что вполне неплохая команда распадается.
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gor77
1526977878
Странная ситуация. С одной стороны - в стране появился интересный молодой тренер, который добился очень хорошего результата! И это за 3 года!!! Кстати, клуб "Тосно" единственный клуб, на сегодня, из небольшого регионального города! С другой стороны - будет очень плохо, если проект "футбольный клуб ТОСНО" будет медленно и верно уходить "в историю" и не стал бы "калифом на час"! Хотя всё может быть. Всегда хочется верить в хорошее!!! Парфёнову удачи в новом клубе! А "Тосно" найти возможность двигаться вперёд!!!
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Егор Велунов
1526978987
Миллионер поигрался в футбол и решил с этим завязать... Премьер -лига уже тяжела, а жаль, что исчезает клуб, любой клуб, тем более тот со станции которого, мой папа дела марш-броски до летних лагерей. В первой лиге играли в Новгороде и болельщики были, стадионы и поля хорошего качества вот главная проблема российского футбола.
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Igor Belousov
1526979615
сейчас урал в лч выводи
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Almazovich
1526980261
Молодцы за кубок! Успехов Дмитрию Парфенову!
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zigbert
1527065496
Тосно теперь ослабнет и лучших игроков вырвут с корнем.
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