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  • Президент «Урала»: «Сегодня-завтра подпишем контракт с Парфеновым»

Президент «Урала»: «Сегодня-завтра подпишем контракт с Парфеновым»

21 мая 2018, 13:42
6

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что в ближайшее время главным тренером команды будет назначен Дмитрий Парфенов.

Последний три года специалист возглавлял «Тосно», с которым в минувшем сезоне выиграл Кубок России, но при этом вылетел из РФПЛ в ФНЛ.

– На какой срок подпишите контракт с Парфеновым?

– Подождите, мы же еще ничего не подписали. Провели переговоры, достигли соглашения, но подписи не стоят.

– А когда планируете подписать?

– Сегодня-завтра.

– На сколько лет?

– Ну зачем я буду сейчас отвечать? Тренерская доля такая, что чемодан всегда должен быть наготове. Вот Манчини подписал трехлетний контракт с «Зенитом», а через год уехал. Да куча подобных примеров! Все определяет результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Парфенов Дмитрий Иванов Григорий
Комментарии (6)
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777+
1526899889
Тарханова жаль, у него все команды играющие.....
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Боцман59rus
1526900560
вы для начала огласите Парфенову список команд, которым будете должны в следующем сезоне, чтобы исключить отставки тренерского штаба в середине чемпионата...
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insider_retro
1526901153
Во главу угла, как обычно, будет поставлен сезонный результат... Действительно, Уралу некогда и незачем заниматься теориями стратегического развития в эфемерном обозримом будущем... Нового тренера берут с прагматичными целями и надеждами на результат в сезоне, а не для строительства команды будущего под ЛЧ 2025!..))
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OfaZavr
1526917497
хоть бы рассказали в чем причина отставки Тарханова, нормально ведь все шло у команды с ним.
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zigbert
1526924775
Все ясно ,если не будет явного провала, то Парфенов останется и продлит контракт.
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