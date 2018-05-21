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    Президент «Урала»: «Сегодня-завтра подпишем контракт с Парфеновым»

    Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что в ближайшее время главным тренером команды будет назначен Дмитрий Парфенов.

    Последний три года специалист возглавлял «Тосно», с которым в минувшем сезоне выиграл Кубок России, но при этом вылетел из РФПЛ в ФНЛ.

    – На какой срок подпишите контракт с Парфеновым?

    – Подождите, мы же еще ничего не подписали. Провели переговоры, достигли соглашения, но подписи не стоят.

    – А когда планируете подписать?

    – Сегодня-завтра.

    – На сколько лет?

    – Ну зачем я буду сейчас отвечать? Тренерская доля такая, что чемодан всегда должен быть наготове. Вот Манчини подписал трехлетний контракт с «Зенитом», а через год уехал. Да куча подобных примеров! Все определяет результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 13:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 20:46

      Все ясно ,если не будет явного провала, то Парфенов останется и продлит контракт.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:44

      хоть бы рассказали в чем причина отставки Тарханова, нормально ведь все шло у команды с ним.

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 мая 2018, 14:12

      Во главу угла, как обычно, будет поставлен сезонный результат...
      Действительно, Уралу некогда и незачем заниматься теориями стратегического развития в эфемерном обозримом будущем... Нового тренера берут с прагматичными целями и надеждами на результат в сезоне, а не для строительства команды будущего под ЛЧ 2025!..))

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 мая 2018, 14:02

      вы для начала огласите Парфенову список команд, которым будете должны в следующем сезоне, чтобы исключить отставки тренерского штаба в середине чемпионата...

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      Рейтинг: +1501

      777+ 21 мая 2018, 13:51

      Тарханова жаль, у него все команды играющие.....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > 777+ 21 мая 2018, 14:00

      а он как вроде остается консультантом

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