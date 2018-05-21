Президент «Урала»: «Сегодня-завтра подпишем контракт с Парфеновым»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что в ближайшее время главным тренером команды будет назначен Дмитрий Парфенов.

Последний три года специалист возглавлял «Тосно», с которым в минувшем сезоне выиграл Кубок России, но при этом вылетел из РФПЛ в ФНЛ.

– На какой срок подпишите контракт с Парфеновым?

– Подождите, мы же еще ничего не подписали. Провели переговоры, достигли соглашения, но подписи не стоят.

– А когда планируете подписать?

– Сегодня-завтра.

– На сколько лет?

– Ну зачем я буду сейчас отвечать? Тренерская доля такая, что чемодан всегда должен быть наготове. Вот Манчини подписал трехлетний контракт с «Зенитом», а через год уехал. Да куча подобных примеров! Все определяет результат.