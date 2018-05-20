Конте: «Даже если мое будущее не будет связано с «Челси», я буду любить цвета этого клуба»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«У меня контракт, я настроен работать в «Челси». Слухи начались с первого поражения в сезоне от «Бернли», и с тех пор я всегда говорю одно и то же: у меня контракт.

Как вы сами знаете, у нас сложная работа. Я понимаю, что клуб может принять решение – положительное или негативное. Я первый это приму. Я тренер великого, важного клуба в Англии и во всем мире. Это правильно, что от меня требуют многого.

Я уважаю клуб и приму любое решение руководства. После двух сезонов здесь я всегда буду любить цвета этой команды, ее болельщиков и этот клуб. Даже если мое будущее не будет связано с «Челси», – сказал Конте.

В сезоне-2017/18 «Челси» выиграл Кубок Англии. В чемпионате команда финишировала пятой.