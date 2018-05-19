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Уткин: «90 процентов, что тренером «Зенита» будет Адвокат»

19 мая 2018, 01:51
26

Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что новым главным тренером ”Зенита” с большой долей вероятности станет Дик Адвокат.

Напомним, что специалист уже работал в петербургском клубе с 2006 по 2009 год.

«Адвокат будет в «Зените»! Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да.

Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90% вероятности, что тренером «Зенита» будет Адвокат», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Адвокат Дик Уткин Василий
Комментарии (26)
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нейтральныйкакникто
1526685632
Только у одного Хайнкеса с Баварией получалось триумфальное возвращение в клуб , у остальных всё было провальным, Адвокат и Зенит будет в их числе .
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Евгений П
1526693003
Значит опять фиаско...
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Путник 13
1526702843
Дайте поработать Семаку ...Адвокат уже не тот ..и возраст..
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КЭТиК
1526703037
Спарту он уже до зоны вылета довел и Зенит тоже ждет.
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shinnik
1526703564
И тогда зопа приобретёт окончательные очертания...
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insider_retro
1526707079
Ну, вот... Обозначились фамилии претендента, решалы и инсайдера... Вот только Спарта под руководством Дика не стала флагманом голландского футбола...
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Vickont
1526711374
Когда-то давно, мне нравилось ,как комментирует Вася- и по игре четко, и статистику включит и поржать можно. Но что потом произошло? Совсем мозги заплыли жиром, или звезду поймал... В общем, теперь отвращение к нему полное.
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OfaZavr
1526715440
самое интересное что в списке из семи кандидатов его фамилии не было и вдруг почему-то решили остановить выбор на нем, не думаю что это хорошая идея, получиться скорее всего продолжение последних сезонов.
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Мары
1526723923
Инфа конечно весёлая, но что то не верится.
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zigbert
1526739148
Василий не боится гнева за свою ошибку. А может он окажется прав?
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