Уткин: «90 процентов, что тренером «Зенита» будет Адвокат»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что новым главным тренером ”Зенита” с большой долей вероятности станет Дик Адвокат.

Напомним, что специалист уже работал в петербургском клубе с 2006 по 2009 год.

«Адвокат будет в «Зените»! Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да.

Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90% вероятности, что тренером «Зенита» будет Адвокат», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».