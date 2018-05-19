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    Уткин: «90 процентов, что тренером «Зенита» будет Адвокат»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что новым главным тренером ”Зенита” с большой долей вероятности станет Дик Адвокат.

    Напомним, что специалист уже работал в петербургском клубе с 2006 по 2009 год.

    «Адвокат будет в «Зените»! Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да.

    Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90% вероятности, что тренером «Зенита» будет Адвокат», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2018 01:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 17:12

      Василий не боится гнева за свою ошибку. А может он окажется прав?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 12:58

      Инфа конечно весёлая, но что то не верится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 мая 2018, 10:49

      дик со спартой никак не разберётся)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2018, 10:37

      самое интересное что в списке из семи кандидатов его фамилии не было и вдруг почему-то решили остановить выбор на нем, не думаю что это хорошая идея, получиться скорее всего продолжение последних сезонов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > OfaZavr 19 мая 2018, 15:30

      Надеюсь, его не будет в Зените.
      "Дважды в одну воду..." и всё такое.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 мая 2018, 09:29

      Когда-то давно, мне нравилось ,как комментирует Вася- и по игре четко, и статистику включит и поржать можно. Но что потом произошло? Совсем мозги заплыли жиром, или звезду поймал... В общем, теперь отвращение к нему полное.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Vickont 19 мая 2018, 10:41

      Согласен с тобой полностью,репортажи были с юмором и сарказмом.Теперь одна желчь со рта льется.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2018, 09:24

      если так то все что я говорил еще год назад когда назначили Манчини провал а в последствии к ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 19 мая 2018, 08:53

      Дважды в одну реку не войти .

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 мая 2018, 08:38

      Если это так,то полный бред- Спарта на 3 очка от последнего места. И Зенит это ждет.Думаю такого не будет.

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      Рейтинг: +11241

      alp 19 мая 2018, 08:36

      с вовой, пановым, тимощуком не получилось. фурсенко еще раз хочет наступить на те же грабли....

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      Рейтинг: +976

      г.Онега 19 мая 2018, 08:18

      Вроде ,если не ошибаюсь Аршавин рассказывал что адвокат просто не мешал им (игрокам) дальше не помню ,может в инете осталось интервью ,а так я за Семака ))

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