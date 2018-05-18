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  • Селюк: «Туре в отпуске популяризирует спорт в школах Англии. Вот так бы и футболистам РФПЛ вместо шампанского»

Селюк: «Туре в отпуске популяризирует спорт в школах Англии. Вот так бы и футболистам РФПЛ вместо шампанского»

18 мая 2018, 17:34
7

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, чем его клиент занимается в отпуске, порекомендовав делать то же самое футболистам российских клубов.

«Яя Туре проводит свой отпуск, популяризируя спорт в детских школах Англии. Вот так бы и российским футболистам или легионерам, получающим зарплату в России. Вместо шампанского», – написал Селюк на своей странице в твиттере.

Ранее стало известно, что 35-летний ивуариец покинет «Манчестер Сити» этим летом. Он провел в клубе восемь лет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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PUZIAKA
1526655886
Пока корова жива, надо ее доить.
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insider_retro
1526657984
Туре - молоток! А Селюк, с таким популистским подлизОном выглядит, как двуликий Янус... А может и ан...с...))
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OfaZavr
1526660809
молодец, правильное и нужное дело делает, многим стоило бы брать с него пример.
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shinnik
1526663157
Не пиши мне про ЯЯ - не поверю я. Мне вот тут уже дела твои прошлые! Слушай лучше: тут с Гризманом материя. Если хочешь, - прикупай, вещь хорошая..
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Полная Канистра
1526664708
сам то чем занимаешься тут ? вот тут поподробнее болтун
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Жёлто-синий
1526671448
Нашим лучше пробухать в отпуске
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zigbert
1526735047
Авторитетный игрок и молодежи есть чему по учить.
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