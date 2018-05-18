Селюк: «Туре в отпуске популяризирует спорт в школах Англии. Вот так бы и футболистам РФПЛ вместо шампанского»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, чем его клиент занимается в отпуске, порекомендовав делать то же самое футболистам российских клубов.

«Яя Туре проводит свой отпуск, популяризируя спорт в детских школах Англии. Вот так бы и российским футболистам или легионерам, получающим зарплату в России. Вместо шампанского», – написал Селюк на своей странице в твиттере.

Ранее стало известно, что 35-летний ивуариец покинет «Манчестер Сити» этим летом. Он провел в клубе восемь лет.