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    Селюк: «Туре в отпуске популяризирует спорт в школах Англии. Вот так бы и футболистам РФПЛ вместо шампанского»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, чем его клиент занимается в отпуске, порекомендовав делать то же самое футболистам российских клубов.

    «Яя Туре проводит свой отпуск, популяризируя спорт в детских школах Англии. Вот так бы и российским футболистам или легионерам, получающим зарплату в России. Вместо шампанского», – написал Селюк на своей странице в твиттере.

    Ранее стало известно, что 35-летний ивуариец покинет «Манчестер Сити» этим летом. Он провел в клубе восемь лет.

    Источник: Twitter

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    18.05.2018 17:34
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:04

      Авторитетный игрок и молодежи есть чему по учить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 мая 2018, 22:24

      Нашим лучше пробухать в отпуске

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 20:31

      сам то чем занимаешься тут ? вот тут поподробнее болтун

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 мая 2018, 20:05

      Не пиши мне про ЯЯ - не поверю я.
      Мне вот тут уже дела твои прошлые!
      Слушай лучше: тут с Гризманом материя.
      Если хочешь, - прикупай, вещь хорошая..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 19:26

      молодец, правильное и нужное дело делает, многим стоило бы брать с него пример.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70528

      insider_retro 18 мая 2018, 18:39

      Туре - молоток!
      А Селюк, с таким популистским подлизОном выглядит, как двуликий Янус... А может и ан...с...))

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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 18 мая 2018, 18:04

      Пока корова жива, надо ее доить.

      4
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