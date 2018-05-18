Мусаев: «Ясность со Смоловым наступит до чемпионата мира»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о шансах на то, что нападающий команды Федор Смолов останется в российском клубе в следующем сезоне.

«Думаю, ясность со Смоловым наступит до чемпионата мира. Если позовут в европейский топ-клуб – Смолов может уйти. Не будет такого предложения – останется. Федю здесь все устраивает, «Краснодар» – его дом», – заявил Мусаев.

В прошедшем сезоне Смолов провел 22 матча в РФПЛ, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.