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    Мусаев: «Ясность со Смоловым наступит до чемпионата мира»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о шансах на то, что нападающий команды Федор Смолов останется в российском клубе в следующем сезоне.

    «Думаю, ясность со Смоловым наступит до чемпионата мира. Если позовут в европейский топ-клуб – Смолов может уйти. Не будет такого предложения – останется. Федю здесь все устраивает, «Краснодар» – его дом», – заявил Мусаев.

    В прошедшем сезоне Смолов провел 22 матча в РФПЛ, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 09:32
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 14:46

      Наверняка будут предложения не только из Европы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11821

      igo123 18 мая 2018, 12:31

      в Китай )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 мая 2018, 12:30

      надо на чм блиснуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 18 мая 2018, 10:13

      Значит останется.

      1
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