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    Парфенов может сменить Тарханова в «Урале»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию, что его перед следующим сезоном может сменить нынешний главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов.

    «Парфeнов может сменить меня в «Урале»? Не знаю. Первый раз слышу такую информацию. Сегодня разговаривал с Григорием Викторовичем Ивановым, от него такой информации не поступало. Ничего нет такого. Я сейчас лечусь, готовлюсь к операции», – сказал Тарханов.

    Уральцы финишировали в РФПЛ в двух очках от зоны переходных матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2018 20:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 10:56

      у Тарханова нормально получается в Урале, а это думаю очередная утка.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 мая 2018, 06:29

      чо за утка?

      1
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 17 мая 2018, 21:12

      Ну как и было несколько лет назад, Урал впервые там за долгое время вышел в РФПЛ с Тархановым и его сразу же убрали с тренеров.
      Иногда кажется что его не особо как то ценят...

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > ParadoO 18 мая 2018, 06:30

      выходили не с тархановым, он пришел в середине сезона и спас от вылета, а на след год его сменил гончаренка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 17 мая 2018, 21:06

      А Тарханов то чем плох? Так, что бы было?

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