Парфенов может сменить Тарханова в «Урале»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию, что его перед следующим сезоном может сменить нынешний главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов.

«Парфeнов может сменить меня в «Урале»? Не знаю. Первый раз слышу такую информацию. Сегодня разговаривал с Григорием Викторовичем Ивановым, от него такой информации не поступало. Ничего нет такого. Я сейчас лечусь, готовлюсь к операции», – сказал Тарханов.

Уральцы финишировали в РФПЛ в двух очках от зоны переходных матчей.