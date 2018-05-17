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    Денисов: «После игр могу просидеть в раздевалке в одиночестве больше часа»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал об особенностях рефлексии после матчей. Футболист проводит время в раздевалке в одиночестве.

    – Рассказывали, что после матчей «Локомотива» бывает такая сцена: уже пустая раздевалка, Игорь Денисов все еще сидит один, его никто не трогает, потому что он пытается побороть свой гнев.

    – Да, так часто бывает. Просто сижу и ухожу в себя. Я перестал уже высказывать что-то в раздевалке – после игр это без толку. Сейчас в первую очередь ищу проблемы в себе, только потом думаю о партнерах. Раньше мог сгрубить – я признаю, в раздевалке такое было.

    Я люблю быть один. Рекорд – час-полтора в раздевалке. Успокаиваюсь, встаю и сажусь за руль. Если не успокоюсь, доехать домой будет сложно.

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 мая 2018, 20:30

      хорошо,что в раздевалке,а не в Монако с шампанским)

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