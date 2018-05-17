Денисов: «После игр могу просидеть в раздевалке в одиночестве больше часа»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал об особенностях рефлексии после матчей. Футболист проводит время в раздевалке в одиночестве.

– Рассказывали, что после матчей «Локомотива» бывает такая сцена: уже пустая раздевалка, Игорь Денисов все еще сидит один, его никто не трогает, потому что он пытается побороть свой гнев.

– Да, так часто бывает. Просто сижу и ухожу в себя. Я перестал уже высказывать что-то в раздевалке – после игр это без толку. Сейчас в первую очередь ищу проблемы в себе, только потом думаю о партнерах. Раньше мог сгрубить – я признаю, в раздевалке такое было.

Я люблю быть один. Рекорд – час-полтора в раздевалке. Успокаиваюсь, встаю и сажусь за руль. Если не успокоюсь, доехать домой будет сложно.