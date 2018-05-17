«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Виллианом

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает в качестве усиления состава на следующий сезон полузащитника «Челси» Виллиана.

Представители «красных дьяволов» уже начали переговоры с агентом бразильского футболиста. На таком трансфере настаивает лично главный тренер команды Жозе Моуринью, который ранее уже работал с Виллианом, когда управлял «Челси» несколькими годами ранее.

Несмотря на возраст бразильца (29 лет), португальский специалист рассматривает его в качестве идеального кандидата на правый край, где на протяжении сезона играли Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.