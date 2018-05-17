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    Облак: «В Лионе был вечер имени Гризманна»

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак отметил вклад в победу своей команды в финале Лиги Европы над «Марселем» нападающего Антуана Гризманна, который отметился в этой встрече дублем.

    «Я счастлив. В футболе всегда нужно много работать, использовать свои шансы, когда они тебе предоставляются. Мы рады и будем праздновать эту победу все вместе.

    Гризманн? Это один из лучших форвардов мира. Это был его вечер», – сказал Облак.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: УЕФА

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    17.05.2018 06:50
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