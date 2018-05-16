«Челси» ждет разрешения спорной ситуации Покеттино с «Тоттенхэмом»

Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашение на пост главного тренера специалиста из «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Сам аргентинец выдвинул ультиматум руководству своего клуба относительно предстоящего трансферного окна. В случае, если они будут удовлетворены, то Покеттино продолжит свою работу в «Тоттенхэме».

В этом случае «Челси» придется в спешном порядке искать замену Антонио Конте, который с высокой долей вероятности покинет Лондон после завершения текущего сезона.