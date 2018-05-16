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    «Челси» ждет разрешения спорной ситуации Покеттино с «Тоттенхэмом»

    Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашение на пост главного тренера специалиста из «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    Сам аргентинец выдвинул ультиматум руководству своего клуба относительно предстоящего трансферного окна. В случае, если они будут удовлетворены, то Покеттино продолжит свою работу в «Тоттенхэме».

    В этом случае «Челси» придется в спешном порядке искать замену Антонио Конте, который с высокой долей вероятности покинет Лондон после завершения текущего сезона.

    Источник: Daily Star

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    16.05.2018 09:05
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 12:33

      Руководители Тоттенхэма не захотят расстаться с Покеттино а спор этот скоро уладится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 09:11

      Сколько тренеров было у Челси с момента Абрамовича?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      DS7 > BlackMurder 16 мая 2018, 12:31

      Раньери, Моур х2, Грант, Сколари, Гус Иваныч х2, Папа Карло, Виллаш-Боаш, Ди Маттео, Беня, Конте. 10, если никого не упустил

      1
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