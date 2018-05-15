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    «Интер» контактировал с «Барселоной» по поводу приобретения Суареса

    «Интер» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Луиса Суареса и уже вступил в контакт с каталонским клубом.

    Недавно стало известно, что в связи с покупкой форварда «Атлетико» Антуана Гризманна каталонцы готовы рассмотреть предложения по уругвайцу.

    «Нерадзурри» обратились к сине-гранатовым, чтобы узнать стоимость 31-летнего футболиста.

    Руководство миланцев уверено, что им удастся заполучить форварда, если команды выйдет в Лигу чемпионов. В последнем туре Серии А «Интер» будет встречаться со своим непосредственным соперником в борьбе за путевку в главный еврокубок – «Лацио». В случае победы черно-синие сравняются с римлянами по очкам, но окажутся на четвертом месте благодаря положительному балансу в личных встречах.

    Источник: Tribalfootball

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    15.05.2018 18:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 мая 2018, 22:13

      Гризман танцует когда забивает,а Суарес зубы показывает,вот их разница

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 мая 2018, 21:07

      а купят опять кого нибудь из середняка Серии А....

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Михаил Шевченко 16 мая 2018, 10:24

      Купят из Расинга 20-летнего... забыл имя. В этом то и суть.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 19:19

      А чем Гризманн лучше Суареса ? Мне кажется, наоборот

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 мая 2018, 18:57

      )))))) если выйдут в лч останется икарди ! зачем тогда суарес? да и суарес еще понадобится в барсе как минимум на сезон !

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      Рейтинг: +102

      Shogun > dinar7777dinar 15 мая 2018, 19:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если трансферы состоятся, то только обмен

      -39
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 > Shogun 15 мая 2018, 19:33

      На Икарди??? Он же всех жен в Барсе уведет ))) Не, такой гомодрил в Каталонии не нужен

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > LogvinovSerj13 15 мая 2018, 22:15

      Если жучка не захочет, то кабель не вскочит

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