«Интер» контактировал с «Барселоной» по поводу приобретения Суареса

«Интер» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Луиса Суареса и уже вступил в контакт с каталонским клубом.

Недавно стало известно, что в связи с покупкой форварда «Атлетико» Антуана Гризманна каталонцы готовы рассмотреть предложения по уругвайцу.

«Нерадзурри» обратились к сине-гранатовым, чтобы узнать стоимость 31-летнего футболиста.

Руководство миланцев уверено, что им удастся заполучить форварда, если команды выйдет в Лигу чемпионов. В последнем туре Серии А «Интер» будет встречаться со своим непосредственным соперником в борьбе за путевку в главный еврокубок – «Лацио». В случае победы черно-синие сравняются с римлянами по очкам, но окажутся на четвертом месте благодаря положительному балансу в личных встречах.