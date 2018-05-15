Каррера: «Главные трансферные цели «Спартака» на лето – центральный защитник и опорник с российским паспортом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что приоритетными целями клуба в летнее трансферное окно будут приобретение игрока в центр обороны и опорного полузащитника.

«Если хочешь купить игрока хорошего уровня, даже не топового, нужно 25-30 миллионов. Таков рынок. Мы стараемся находить игроков в аренду, но это нелегко.

Летом мы будем взвешивать ситуацию и решать, как вести себя на рынке. Главные цели – центральный защитник и опорник с русским паспортом? Да, это так.

Ташаев? Мы еще ничего не обсуждали. Пока говорили о совсем других вещах», – сказал Каррера.