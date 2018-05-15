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    Каррера: «Главные трансферные цели «Спартака» на лето – центральный защитник и опорник с российским паспортом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что приоритетными целями клуба в летнее трансферное окно будут приобретение игрока в центр обороны и опорного полузащитника.

    «Если хочешь купить игрока хорошего уровня, даже не топового, нужно 25-30 миллионов. Таков рынок. Мы стараемся находить игроков в аренду, но это нелегко.

    Летом мы будем взвешивать ситуацию и решать, как вести себя на рынке. Главные цели – центральный защитник и опорник с русским паспортом? Да, это так.

    Ташаев? Мы еще ничего не обсуждали. Пока говорили о совсем других вещах», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2018 12:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 21:58

      Конечно нужны деньги ,что бы приобрести хорошего защитника.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 мая 2018, 15:19

      ну так-то надо пару защитников. одного русского, второго импортного. были же разговоры о беляеве. по мне так лучше, чем илюша

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 13:53

      защитник в первую очередь нужен причем не один, нужно качественно укрепить оборону.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 мая 2018, 13:37

      Поработайте с Гранквистом, пока не подписался со шведами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК 15 мая 2018, 13:33

      куда еще русского защитника? разве мало корявого кутепова?

      1
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 15 мая 2018, 13:14

      Значит ли это, что с Глушаковым попрощались?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > PUZIAKA 15 мая 2018, 18:04

      Мне кажется да, у них разногласия с Каррерой!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 15 мая 2018, 13:11

      Проблема только в том, что в России нет хорошего защитника и опорника с российским паспортом.

      0
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