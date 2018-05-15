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    «Челси» вынужден будет заплатить за увольнение неустойку Конте и его помощникам

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к увольнению со своего поста.

    Известно, что в контракте итальянца с клубом присутствует пункт, по которому неустойку в случае увольнения получит не только сам Конте, но и его восемь ассистентов, которых он привел с собой.

    Ранее сообщалось, что данная сумма, которую может получить итальянский специалист в случае увольнения, составляет 9 миллионов фунтов стерлингов, то есть зарплата за оставшийся год по соглашению между сторонами.

    В данный момент клуб занят поиском тренера на место Конте, фаворитом в этой борьбе является Маурицио Сарри из «Наполи».

    Источник: Daily Mail

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    15.05.2018 10:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 15 мая 2018, 23:30

      на месте конте яб отказался....потом бы предложения только так повалили бы

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 21:11

      Ну хоть эта кругленькая сумма скрасит его расставание с Челси.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 15 мая 2018, 10:30

      Конте красавчик. Год можно отдыхать)

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 15 мая 2018, 10:24

      За всё надо платить... В том числе, и за амбиции руководства и несбывшиеся надежды...
      Конте без работы не останется...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 мая 2018, 10:10

      Нормальный договор - нормальные условия!Я думаю всё честно!!!

      1
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