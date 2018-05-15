«Челси» вынужден будет заплатить за увольнение неустойку Конте и его помощникам

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к увольнению со своего поста.

Известно, что в контракте итальянца с клубом присутствует пункт, по которому неустойку в случае увольнения получит не только сам Конте, но и его восемь ассистентов, которых он привел с собой.

Ранее сообщалось, что данная сумма, которую может получить итальянский специалист в случае увольнения, составляет 9 миллионов фунтов стерлингов, то есть зарплата за оставшийся год по соглашению между сторонами.

В данный момент клуб занят поиском тренера на место Конте, фаворитом в этой борьбе является Маурицио Сарри из «Наполи».