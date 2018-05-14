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    Газизов: «Почему все уверены, что Семак обязательно уйдет из «Уфы»?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».

    «Всегда готов к любым изменениям. Но почему все уверены, что Сергей Богданович обязательно уйдет? Еще два года действует его контракт. Вдруг предложение «Зенита» его не устроит.

    «Уфа» – не гранд, но тоже довольно крутой и топовый клуб со своей системой и харизмой. Мы будем выступать в том же европейском турнире. Только он начнет с третьего, а мы – со второго отборочного раунда», – сказал Газизов.

    Сегодня Семак посетил заседание совета директоров «Зенита».

    Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2018 21:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:23

      Тут все будет зависеть от самого Семака.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 11:56

      надеюсь что Семак останется в Уфе и продолжит прогрессировать с командой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 14 мая 2018, 23:23

      Решать Семаку С.Б. Решение трудное. Хотелось бы видеть в Зените нормального своего тренера,но без смены руководства сложности будут,а на "вираж" этим упырям насрать.

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 14 мая 2018, 22:00

      С такими темпами роста клуба и отношением к делу,может Семаку,действительно,лучше пока остаться в Уфе.Мне кажется,выиграют все.

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