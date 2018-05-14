Газизов: «Почему все уверены, что Семак обязательно уйдет из «Уфы»?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».

«Всегда готов к любым изменениям. Но почему все уверены, что Сергей Богданович обязательно уйдет? Еще два года действует его контракт. Вдруг предложение «Зенита» его не устроит.

«Уфа» – не гранд, но тоже довольно крутой и топовый клуб со своей системой и харизмой. Мы будем выступать в том же европейском турнире. Только он начнет с третьего, а мы – со второго отборочного раунда», – сказал Газизов.

Сегодня Семак посетил заседание совета директоров «Зенита».

Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся