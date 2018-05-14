Семак приехал на заседание совета директоров «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил о прибытии главного тренера «Уфы» Сергея Семака на заседание совета директоров «Зенита».
«Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
В профиле человека за дверью не трудно опознать Сергея Богдановича Семака», – написал Черданцев в своем твиттере.
Ранее Семак вошел в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Зенита». Он лидирует в онлайн-голосовании болельщиков в паблике клуба во «ВКонтакте».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter