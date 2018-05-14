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    Семак приехал на заседание совета директоров «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил о прибытии главного тренера «Уфы» Сергея Семака на заседание совета директоров «Зенита».

    «Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

    В профиле человека за дверью не трудно опознать Сергея Богдановича Семака», – написал Черданцев в своем твиттере.

    Ранее Семак вошел в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Зенита». Он лидирует в онлайн-голосовании болельщиков в паблике клуба во «ВКонтакте».

    Источник: Twitter

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    14.05.2018 16:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:10

      Волнует не столько судьба Семака, сколько судьба Уфы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 мая 2018, 09:27

      Ёлы-палы, чЁ из этого сенсацию то делать? Будто Семак собирается стать президентом Нигерии. Спокойнее, спокойнее. Придет время все всё узнают. Я сомневаюсь , что если станет тренером Зенита то будет тренировать в тихоря, укрывшись черной мантией ,чтоб не узнали. Чувствую каждый высер будут публиковать по этому поводу. Этот зашел в здание , тот вышел, этот покурил у входа подом подумал развернулся и ушел и т.д.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 14 мая 2018, 19:30

      На Месси больше похож, чем на Семака)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 18:22

      жаль конечно если Уфу оставит, неплохая команда у него получилось и хотелось бы глянуть как они в ЛЕ выступят.

      5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 14 мая 2018, 17:29

      Семаку будет трудно найти язык с многоязычной командой ,каковой сейчас является Зенит.Вот в Уфе он результат получит, а у нас...Помощником главного в Зените-это да, ну а главным- сомнения. Ну если приехал на Совет Директоров-с ним и собираются заключать контракт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Denzen > ZENIT-59 14 мая 2018, 17:51

      Согласен, нужен иностранец под менталитет иностранных игроков!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 мая 2018, 17:21

      Cемака в наручниках ведут .

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 14 мая 2018, 17:00

      Черданцев всю ночь сидел в засаде под кустом.

      6
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > порт 14 мая 2018, 17:01

      Всю ночь фотошопил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 мая 2018, 16:57

      Только Уфа в ЛЕ попала и нате получите распишитесь. Что в Газпроме деньги закончились? пусть подписывают очередного Луческу, Манчини, хренчини, Сарри, марри итд.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 мая 2018, 16:42

      Странно что там НОБЕЛЬ не дижурил

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2018, 16:38

      если это случится Зенит еще на пару тройку лет вылетит из претендентов на попадание в ЛЧ ничего Путного из тренера Семака пока нет

      -2
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