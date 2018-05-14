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    Окслэд-Чемберлен восстановится от травмы колена не раньше ноября

    Издание Liverpool Echo сообщило подробности восстановления полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслэда-Чемберлена. Англичанин получил разрыв крестообразной связки колена в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (2:5).

    По информации источника, 24-летний футболист успешно перенес хирургическое вмешательство и уже начал реабилитацию. Из-за специфики повреждения Окслэд-Чемберлен будет восстанавливаться как минимум шесть месяцев.

    Хавбек пропустит чемпионат мира-2018 и начало сезона в чемпионате Англии.

    Чемберлен пополнил состав мерсисайдцев в августе 2017 года, перейдя из «Арсенала» за 38 миллионов евро. В 46 матчах дебютного сезона за «Ливерпуль» он забил пять голов и отдал восемь результативных передач во всех турнирах.

    Источник: Liverpool Echo

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    14.05.2018 17:20
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