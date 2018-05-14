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    Дзюба: «Божович для меня как отец, как старший брат»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, который принадлежит «Зениту», горд тем, что провел за клуб 10 матчей, отметив поддержку как со стороны главного тренера Миодрага Божовича, так и болельщиков.

    «Это был трудный период, когда многие отвернулись. Спасибо, что дали возможность играть, выходить на поле. Спасибо за поддержку команду. В этом году у нас был дружный коллектив, одно целое. Без этих ребят я не смог бы проявить себя, каждый из них – хороший человек и профессионал. Горд тем, что провел здесь 10 матчей.

    Миодраг для меня как отец, как старший брат, он подбирает ключи к любому футболисту. Тула и ее болельщики навсегда в моем сердце. Тула научила уважать себя. Расстраивает, что не попали в Лигу Европы, но, думаю, и это по силам. Спасибо за веру в нас – без вашей поддержки ничего бы не было», – приводит слова Дзюбы «Тульский футбол».

    Напомним, форвард провел в Туле 10 матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 08:28
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:07

      Только вот дальнейшая судьба Дзюбы пока не ясна.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 14 мая 2018, 23:16

      Главное найти своего тренера! Успехов,Артем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 мая 2018, 13:05

      Там бы тебя и оставить !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 14 мая 2018, 12:21

      Полено лицемерное !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 14 мая 2018, 12:17

      Вот и оставайся там и будет тебе счастье.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 14 мая 2018, 11:19

      .... и как родной дядя и дедушка,а иногда как сестрёнка младшенькая.
      Анекдот напомнил про 1 мая когда чукчи несут транспорант:МИР,ТРУД, МАЙ...ИЮНЬ...ИЮЛь...)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 14 мая 2018, 09:29

      Пафосное заявление про отцовство, коллектив и поддержку...
      Интересно, какие песни будет исполнять Артём по возвращению на берега Невы?!..))
      Ему бы сейчас надо булками шевелить о своём будущем или газетку подстилать перед трепетными объятиями партнёров по Зениту..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > insider_retro 14 мая 2018, 12:19

      Возвращать его обратно в Зенит, будет очень большой ошибкой со стороны руководства клуба.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 мая 2018, 09:21

      Отдает лицемерием. Но этому кадру можно)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 мая 2018, 08:54

      в сборную его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 14 мая 2018, 08:39

      Молодец Артемка. Утер нос этому бездарю Манчини)

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Федя Кабак 14 мая 2018, 09:14

      Молодец манчини, выявил гнилое деревянное нутро ар тёмки

      8
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