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Дзюба: «Божович для меня как отец, как старший брат»

14 мая 2018, 08:28
12

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, который принадлежит «Зениту», горд тем, что провел за клуб 10 матчей, отметив поддержку как со стороны главного тренера Миодрага Божовича, так и болельщиков.

«Это был трудный период, когда многие отвернулись. Спасибо, что дали возможность играть, выходить на поле. Спасибо за поддержку команду. В этом году у нас был дружный коллектив, одно целое. Без этих ребят я не смог бы проявить себя, каждый из них – хороший человек и профессионал. Горд тем, что провел здесь 10 матчей.

Миодраг для меня как отец, как старший брат, он подбирает ключи к любому футболисту. Тула и ее болельщики навсегда в моем сердце. Тула научила уважать себя. Расстраивает, что не попали в Лигу Европы, но, думаю, и это по силам. Спасибо за веру в нас – без вашей поддержки ничего бы не было», – приводит слова Дзюбы «Тульский футбол».

Напомним, форвард провел в Туле 10 матчей, в которых забил шесть голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (12)
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Федя Кабак
1526276375
Молодец Артемка. Утер нос этому бездарю Манчини)
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Igor Belousov
1526277257
в сборную его
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Karpathian
1526278881
Отдает лицемерием. Но этому кадру можно)))
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insider_retro
1526279344
Пафосное заявление про отцовство, коллектив и поддержку... Интересно, какие песни будет исполнять Артём по возвращению на берега Невы?!..)) Ему бы сейчас надо булками шевелить о своём будущем или газетку подстилать перед трепетными объятиями партнёров по Зениту..))
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petrucho-spb
1526285949
.... и как родной дядя и дедушка,а иногда как сестрёнка младшенькая. Анекдот напомнил про 1 мая когда чукчи несут транспорант:МИР,ТРУД, МАЙ...ИЮНЬ...ИЮЛь...)))
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woyser
1526289422
Вот и оставайся там и будет тебе счастье.
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Catastrofa
1526289692
Полено лицемерное !
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Zenmaster
1526292333
Там бы тебя и оставить !!!
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val-berezko
1526328997
Главное найти своего тренера! Успехов,Артем!
Ответить
zigbert
1526371661
Только вот дальнейшая судьба Дзюбы пока не ясна.
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