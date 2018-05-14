Дзюба: «Божович для меня как отец, как старший брат»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, который принадлежит «Зениту», горд тем, что провел за клуб 10 матчей, отметив поддержку как со стороны главного тренера Миодрага Божовича, так и болельщиков.

«Это был трудный период, когда многие отвернулись. Спасибо, что дали возможность играть, выходить на поле. Спасибо за поддержку команду. В этом году у нас был дружный коллектив, одно целое. Без этих ребят я не смог бы проявить себя, каждый из них – хороший человек и профессионал. Горд тем, что провел здесь 10 матчей.

Миодраг для меня как отец, как старший брат, он подбирает ключи к любому футболисту. Тула и ее болельщики навсегда в моем сердце. Тула научила уважать себя. Расстраивает, что не попали в Лигу Европы, но, думаю, и это по силам. Спасибо за веру в нас – без вашей поддержки ничего бы не было», – приводит слова Дзюбы «Тульский футбол».

Напомним, форвард провел в Туле 10 матчей, в которых забил шесть голов.