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  • Рейнгольд: «Спартак» плюнул в лицо болельщикам своей игрой. Просто позор!»

Рейнгольд: «Спартак» плюнул в лицо болельщикам своей игрой. Просто позор!»

13 мая 2018, 22:15
27

Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру московского клуба в матче 30-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:1).

«Даже не смотря в турнирную таблицу должно же быть какое-то уважение к себе. Такому количеству болельщиков плюнули своей игрой в лицо! А в целом, как сезон «Спартак» начал, так его и закончил. И это просто позор! Вопросы есть к каждому. В футболе нужно бегать, господин Самедов! Нужно пахать всем, пешком никого не обыграть, и «Тосно» это вам показал.

Вместо этого мы увидели в дерби 11 пижонов, которые все 90 минут валяли дурака! Не выходите на поле, если не хотите работать во благо клуба! Можно проиграть борясь и сражаясь, а выходить и валять дурака – это вообще другой разговор! Сегодня была просто безобразная игра в исполнении «Спартака», это плевок и в сторону болельщиков, и в сторону ветеранов», – сказал Рейнгольд.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (27)
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Axe111
1526239408
Обычный середняк.Раздутый
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Федя Кабак
1526239710
Валера, спартак это не Барселона, что бы выигрывать в каждом матче. У нас в чемпионате каждый может обыграть каждого. Хватит превозносить этот спартак, ничего особенного в нем нет!
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Serjoga
1526239846
Да они и не хотели выходить на поле, так как платят по контракту, а не по результату. Но .... о ДЕРБИ!!!!!! Для Промеса и Ко в настоящее время нет понятия "ДЕРБИ"! Потому так и "отбыли номер"! Поздравляю вас-болелы спартака с "позорным результатом матча", но с приличным, благодаря Карасеву!
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за ЦСКА с 1980г
1526240849
Уважаемый бывший защитник Спартака! Сейчас уже не играют за совесть,за Ромбик..Играют за зарплату. Но проигрывают. Так тоже бывает..
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РМЗ
1526241270
Нет не плюнул. Брызнул!!!
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Eddyson
1526243057
Деда не хватило на весь матч, засыпал временами, видимо. Иначе почему Самедов, а не тот же Кутепов, к примеру? Короче, достал позапрошлогодние конспекты - и вперёд.
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Юрий Б.
1526245540
Не смотря на призовое место Спартак провалил сезон
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filosof sparty
1526245743
Да ужжж, Спартак совсем не порадовал...
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OfaZavr
1526288604
справедливый гнев, все верно сказал.
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zigbert
1526368498
Концовка не получилась,причем проиграли самые важные матчи.
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