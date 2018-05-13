Рейнгольд: «Спартак» плюнул в лицо болельщикам своей игрой. Просто позор!»

Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру московского клуба в матче 30-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:1).

«Даже не смотря в турнирную таблицу должно же быть какое-то уважение к себе. Такому количеству болельщиков плюнули своей игрой в лицо! А в целом, как сезон «Спартак» начал, так его и закончил. И это просто позор! Вопросы есть к каждому. В футболе нужно бегать, господин Самедов! Нужно пахать всем, пешком никого не обыграть, и «Тосно» это вам показал.

Вместо этого мы увидели в дерби 11 пижонов, которые все 90 минут валяли дурака! Не выходите на поле, если не хотите работать во благо клуба! Можно проиграть борясь и сражаясь, а выходить и валять дурака – это вообще другой разговор! Сегодня была просто безобразная игра в исполнении «Спартака», это плевок и в сторону болельщиков, и в сторону ветеранов», – сказал Рейнгольд.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.

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