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    Рейнгольд: «Спартак» плюнул в лицо болельщикам своей игрой. Просто позор!»

    Бывший защитник «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру московского клуба в матче 30-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Даже не смотря в турнирную таблицу должно же быть какое-то уважение к себе. Такому количеству болельщиков плюнули своей игрой в лицо! А в целом, как сезон «Спартак» начал, так его и закончил. И это просто позор! Вопросы есть к каждому. В футболе нужно бегать, господин Самедов! Нужно пахать всем, пешком никого не обыграть, и «Тосно» это вам показал.

    Вместо этого мы увидели в дерби 11 пижонов, которые все 90 минут валяли дурака! Не выходите на поле, если не хотите работать во благо клуба! Можно проиграть борясь и сражаясь, а выходить и валять дурака – это вообще другой разговор! Сегодня была просто безобразная игра в исполнении «Спартака», это плевок и в сторону болельщиков, и в сторону ветеранов», – сказал Рейнгольд.

    По итогам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Rusfootball.info

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    13.05.2018 22:15
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:14

      Концовка не получилась,причем проиграли самые важные матчи.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 мая 2018, 17:02

      дед как всегда в своём стиле выигрывает хвалит- проигрывает мечет молнии всё верно иначе ни как

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 12:03

      справедливый гнев, все верно сказал.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 мая 2018, 11:59

      Да..не ожидал такой безвольной игры от них. Похоже всем было все безразлично.. Вон Анжи с ЦСКА как бился...и мог как минимум ничейку вырвать. Мог. А эти похоже у же были в отпуске...

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 14 мая 2018, 10:20

      все это высокопарные слова...сейчас бабло побеждает все вокруг..и игрокам пофиг на игры которые ничего не решают.а на болел тем более!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 мая 2018, 02:17

      Спартак плюнул? Да он харкнул ещё в прошлом сезоне , когда проиграл следующий матч , как стал чемпионом, так же как и Локомотив , проиграв тулякам.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > нейтральныйкакникто 14 мая 2018, 08:07

      локо уже просто выдохся хотя стоит признать явно играли без настроя но у нас так часто кто досрочно чемпионом станет потом проигрывает последние матчи не только локо и спартак

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > anri1703 14 мая 2018, 20:12

      Да, Вы правы, стоит достичь цели , а дальше можно не напрягаться , и по-фигу что болельщик прийдёт.....

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > 22 raza chemp 14 мая 2018, 20:14

      Хватит заниматься самоуспокоением, сам то веришь тому что говоришь?

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 мая 2018, 00:09

      Да ужжж, Спартак совсем не порадовал...

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 мая 2018, 00:05

      Не смотря на призовое место Спартак провалил сезон

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Юрий Б. 14 мая 2018, 08:09

      да как сказать Спартак разве каждый год в тройке был (как и локо) чтобы 3 место(и лч кстати) считать провалом? в кубке все топы провалили чего греха таить

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 мая 2018, 23:50

      Да у нас по моему все команды примерно одного уровня - ЦСКА с Анжи вылетающим на равных играло...

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      Рейтинг: +1501

      777+ 13 мая 2018, 23:28

      Опять концовочку прос..али....,
      Спартак болелам плюнул в душу, все их оскорбил!!!
      Какой позор, опять нас обокрали...
      Об этом и Рейнгольд и даже Швондер раньше говорил.....https://www.youtube.com/watch?v=MX5lmOudkF8.........))))

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