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    Панченко: «В целом сезон для «Динамо» был уданым»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал результат матча 30-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:0).

    – Очень много было моментов – для болельщиков то, что надо. Мы настраивались, чуть изменили схему, хорошо были готовы тактически, и все бились до конца – отсюда результат. Победный пенальти был бесспорным – Рыкову попали в грудь. В целом сезон получился удачный. Весна вообще шикарная. Только «Зениту» и «Локо» проиграли, в остальных матчах выглядели очень хорошо.

    – Как умудрились не попасть в пустые ворота? Думали, будет еще один пенальти?

    – Честно говоря, да. Сумбурный момент. Посмотрел на судью после падения Ташаева, он игру не остановил, потом Саша встал. Но ответственности с себя не снимаю, нужно было забивать.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2018 21:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 14 мая 2018, 16:06

      Чёй-т мне стремно... Некоторых наших могут перекупить...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 мая 2018, 14:38

      Давай Панч набирай кондиции, в следующем сезоне, чтоб такие забивал, а то отмазка так себе, сам Ташаев лежа на газоне быстрее среагировал на ситуацию ))

      0
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      Рейтинг: +71

      jeka7777777 14 мая 2018, 09:34

      Хохлов создал неплохую команду

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 22:42

      и это удача?

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      Рейтинг: +36

      shaden > Garrincha58 14 мая 2018, 01:41

      ну как бы идти после 12 туров на 15 месте, и закончить на 8, нормально

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