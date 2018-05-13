Панченко: «В целом сезон для «Динамо» был уданым»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал результат матча 30-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:0).

– Очень много было моментов – для болельщиков то, что надо. Мы настраивались, чуть изменили схему, хорошо были готовы тактически, и все бились до конца – отсюда результат. Победный пенальти был бесспорным – Рыкову попали в грудь. В целом сезон получился удачный. Весна вообще шикарная. Только «Зениту» и «Локо» проиграли, в остальных матчах выглядели очень хорошо.

– Как умудрились не попасть в пустые ворота? Думали, будет еще один пенальти?

– Честно говоря, да. Сумбурный момент. Посмотрел на судью после падения Ташаева, он игру не остановил, потом Саша встал. Но ответственности с себя не снимаю, нужно было забивать.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ