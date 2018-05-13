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    Кришито: «Нельзя судить о Манчини по одному сезону»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о работе бывшего главного тренера команды Роберто Манчини.

    – Когда вы приняли решение об уходе?

    – Несколько месяцев назад. Мы переговорили с женой и пришли к выводу, что пора возвращаться домой.

    Петербург – тоже дом для меня, я провел здесь семь лет. Мои дети росли здесь. Не могу сказать, что я уезжаю из чужого города, я уезжаю из своего второго дома. «Дженоа» – тоже в моем сердце. Я пришел в эту команду совсем молодым, мне было 14. Этот клуб тоже многое для меня значит, поэтому я решил, что должен вернуться обратно.

    – Рассчитываете ли вы, что Манчини вызовет вас в сборную Италии?

    – Считаю, что Роберто заслужил эту должность. Это блестящий тренер, нынешний сезон – не совсем показатель.

    Нельзя судить о карьере Манчини по этому году. Скорее ошибались мы. Именно мы виноваты в том, что сезон закончился именно так. Конечно, я хотел бы попасть в сборную. Я читал газеты, видел, что он станет новым тренер Италии. Поздравляю его с этим, надеюсь, что я буду в сборной.

    Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

    Источник: Sports.ru

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    13.05.2018 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 мая 2018, 22:48

      Спасибо Криш! Семья-самое ценное!Удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM 13 мая 2018, 22:17

      Не в обиду: Прогиб засчитан)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК 13 мая 2018, 20:33

      тренер пустота

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 мая 2018, 19:39

      Его может и не надо, а вот функционеров питерских точно стоит судить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      Klodus 13 мая 2018, 19:13

      По Интеру и Галатасараю уже можно было судить. Этот год только подтверждение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 мая 2018, 18:59

      Виноваты только Деньги.

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