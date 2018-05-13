Кришито: «Нельзя судить о Манчини по одному сезону»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о работе бывшего главного тренера команды Роберто Манчини.

– Когда вы приняли решение об уходе?

– Несколько месяцев назад. Мы переговорили с женой и пришли к выводу, что пора возвращаться домой.

Петербург – тоже дом для меня, я провел здесь семь лет. Мои дети росли здесь. Не могу сказать, что я уезжаю из чужого города, я уезжаю из своего второго дома. «Дженоа» – тоже в моем сердце. Я пришел в эту команду совсем молодым, мне было 14. Этот клуб тоже многое для меня значит, поэтому я решил, что должен вернуться обратно.

– Рассчитываете ли вы, что Манчини вызовет вас в сборную Италии?

– Считаю, что Роберто заслужил эту должность. Это блестящий тренер, нынешний сезон – не совсем показатель.

Нельзя судить о карьере Манчини по этому году. Скорее ошибались мы. Именно мы виноваты в том, что сезон закончился именно так. Конечно, я хотел бы попасть в сборную. Я читал газеты, видел, что он станет новым тренер Италии. Поздравляю его с этим, надеюсь, что я буду в сборной.

Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят